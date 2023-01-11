世銀降今年經濟增長預測至僅1.7%　警告存在衰退風險

世界銀行(World Bank)將今年全球GDP增長只僅1.7%，而去年6月時預測升3%，若預測屬實，將為過去30年以來倒數第3低，僅次於2009年及2020年；並警告任何新的不利因素，如通脹高過預期、為抑通脹而大幅加息、新冠疫情捲土重來或地緣政治緊張局勢升級，均可能令全球經濟陷入衰退之中，故一併下調了2024年經濟增長預期至2.7%。

世銀總裁馬爾帕斯(David Malpass)在半年度《全球經濟展望》(Global Economic Prospects)報告中指，全球資本被那些政府債務水平極高且利率不斷上升的發達經濟體所吸納，而新興市場及發展中國家則因債負沉重及投資疲弱，未來多年增長可能乏力。

該行估計，今年發達經濟體的增幅將由2022年的2.5%降至0.5%。據過去20年經驗，如此大跌是全球衰退的先兆。年內，美國經濟增速將降至0.5%，比之前預測低1.9個百分點，是自1970年以來除官方認定的衰退期以外美國經濟增長表現最差的一年。歐元區增長率為零，比上次預測下調了1.9個百分點。中國經濟將增長4.3%，較之前預測低0.9個百分點。