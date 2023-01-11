【高盛推介】港交所逆市跌 輪證點揀？
2023年01月11日 14:36
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(10日)跌約1%，周三(11日)早段高見377.8港元後逆市倒跌，最低跌穿370元。有券商料港交所去年第四季收入及盈利分別達53億及30億元，均按年增長11%，並維持對其「跑贏行業」評級，目標價400元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周一(9日)錄得約200萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周一錄得約1,020萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。
港交購21960，行使價425元，2023年3月23日到期，實際槓桿11.5倍，貼價。
港交購18815，行使價451.38元，2023年3月27日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿、低面值。
港交牛68741，收回價340元，行使價338元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意港交沽(29856)。低面值選擇可留意港交沽(29273)。熊證方面的近熊選擇可留意港交熊(58126)，遠熊選擇可留意港交熊(52789)，與現價有約30及50元收回距離。
港交沽29856，行使價319.8元，2023年3月20日到期，實際槓桿11.0倍，貼價。
港交沽29273，行使價305.68元，2023年3月27日到期，實際槓桿10.8倍，低面值。
港交熊58126，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
港交熊52789，收回價420元，行使價422元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。