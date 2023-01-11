【高盛推介】港交所逆市跌　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(10日)跌約1%，周三(11日)早段高見377.8港元後逆市倒跌，最低跌穿370元。有券商料港交所去年第四季收入及盈利分別達53億及30億元，均按年增長11%，並維持對其「跑贏行業」評級，目標價400元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周一(9日)錄得約200萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周一錄得約1,020萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。

港交購21960，行使價425元，2023年3月23日到期，實際槓桿11.5倍，貼價。

港交購18815，行使價451.38元，2023年3月27日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿、低面值。

港交牛68741，收回價340元，行使價338元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽29856，行使價319.8元，2023年3月20日到期，實際槓桿11.0倍，貼價。

港交沽29273，行使價305.68元，2023年3月27日到期，實際槓桿10.8倍，低面值。

港交熊58126，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

港交熊52789，收回價420元，行使價422元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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