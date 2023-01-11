瑞銀：港拆息料次季見頂　恒指年底目標23600點

瑞銀舉行香港經濟及港股市研討會。在中港順利通關，遇上歐美經濟衰退的情況下，瑞銀投資銀行北亞經濟師鄧維慎預期，3個月香港銀行同業拆息(Hibor)今年底將下降至3.25厘，較現時約4.3厘跌1個百分點，息口在第二季將見頂，之後逐步下行。美息方面，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立亦料，息口升至5厘見頂，並料7月開始減息，直至年尾息口回落至3.25厘。

港股方面，陳指，該行料年底恒指目標價為23,600點，因其估值仍較歷史平均水平低約1個SD(標準差)，而且現階段縱然（price in)通關等消息，但市盈率仍在9倍的低位，並料今年樓價會反彈5%，主因受利率回落、人口流入及經濟重啟所致。

另瑞銀證券中國研究部總監連沛堃表示，對中國股市看法樂觀，料MSCI中國指數目標價為75，亦即較現水平有10%上行空間。板塊方面，他們看好內地科網板塊中的遊戲股，因隨着內地開始放鬆監管，加上逐步釋出遊戲版號，其增速應較平台經濟股為快，另消費、服務、家電以至電動車行業中的下游公司都可看高一線。

此外，鄧維慎料本港今年經濟步入復甦之年，全年本地經濟生產總值(GDP)達3.2%，倘若市場無出現意想不到的因素，今年本港經濟可被視為是「平衡良好發展的窗口」，回復本港金融貿易中心地位。至於去年全年經濟料跌3.2%。