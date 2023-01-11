道期牛皮 美匯指數企103水平
2023年01月11日 16:11
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●美匯指數報103.21；港匯見7.8115；離岸人民幣(CNH)報6.7839；美元兌日圓報132.45；歐元企1.0743，英鎊處1.2159。金價報1,881美元。布油報79.62美元，紐油報74.54元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌9點。
●市後關注點
17:00 意大利去年11月零售銷售
●恒生指數全日收報21,436點，升104點或0.49%；國企指數收報7,310點，升47點或0.65%；科技指收報4,547點，跌11點或0.25%。主板成交1,658億港元。阿里及騰訊齊升3%領漲。https://bit.ly/3ir1iqe
-麥格理調升藥明生物評級至「跑贏大市」。
●滬綜指收跌7點，內險、煤炭板塊表現較好；旅遊、航運板塊則較落後。https://bit.ly/3Qvx7dS
●中國經濟：
-專家料內地出生人口數量創新低，經濟再添隱憂...
-深圳市擬規定生第3個子女一次過補貼1萬元人幣。
●香港經濟：
-阮國恒：倘金融狀況再收緊，銀行或傾向削信貸流動。
-財庫局：對持續提升香港作為國際上市平台吸引力有信心。
-港府：香港會把握過去幾年錯過時間發展經濟。
-瑞銀：港拆息料次季見頂，恒指年底目標23600點。
●世銀降今年經濟增長預測至僅1.7%，警告存在衰退風險。
●阿里達摩院十大科技趨勢預測出爐，生成式AI料進一步發展。
●美股：
-避險基金大佬：聯儲抗通脹如登月般難，若經濟無礙料今年美股漲8%。
-「新債王」岡拉克：想掌握利率走勢，應望實債市而非美聯儲。
●傳Apple Watch等最早明年起轉用自家螢幕。
●鮑威爾：不受政治影響乃聯儲局抗通脹能力的核心。
●瑞信策略師：聯儲今年夏天或重啟量寬，以穩定金融體系。
●UNIQLO母企調高日本全職員工年薪，加幅達40%。
●Fujitsu擬出售空調業務全部股份，涉資82億元。