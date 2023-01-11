道期牛皮　美匯指數企103水平

●美匯指數報103.21；港匯見7.8115；離岸人民幣(CNH)報6.7839；美元兌日圓報132.45；歐元企1.0743，英鎊處1.2159。金價報1,881美元。布油報79.62美元，紐油報74.54元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌9點。

●市後關注點

17:00 意大利去年11月零售銷售

-麥格理調升藥明生物評級至「跑贏大市」。

●中國經濟：

-專家料內地出生人口數量創新低，經濟再添隱憂...

-深圳市擬規定生第3個子女一次過補貼1萬元人幣。

●香港經濟：

-阮國恒：倘金融狀況再收緊，銀行或傾向削信貸流動。

-財庫局：對持續提升香港作為國際上市平台吸引力有信心。

-港府：香港會把握過去幾年錯過時間發展經濟。

-瑞銀：港拆息料次季見頂，恒指年底目標23600點。

●世銀降今年經濟增長預測至僅1.7%，警告存在衰退風險。

●阿里達摩院十大科技趨勢預測出爐，生成式AI料進一步發展。

●美股：

-避險基金大佬：聯儲抗通脹如登月般難，若經濟無礙料今年美股漲8%。

-「新債王」岡拉克：想掌握利率走勢，應望實債市而非美聯儲。

●傳Apple Watch等最早明年起轉用自家螢幕。

●鮑威爾：不受政治影響乃聯儲局抗通脹能力的核心。

●瑞信策略師：聯儲今年夏天或重啟量寬，以穩定金融體系。

●UNIQLO母企調高日本全職員工年薪，加幅達40%。

●Fujitsu擬出售空調業務全部股份，涉資82億元。