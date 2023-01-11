滙控杜嘉祺：亞洲將再次成環球火車頭　香港受惠內地復常

杜嘉祺指，在過去新冠疫情期間，各國面臨不同旳市場挑戰，包括供應鏈中斷、消費者模式改變、失業率高企等問題，去年更爆發俄烏戰爭導致能源及食品價格高企。不過，隨着中國重新開放，亞太地區經濟增長強勁，將有助成為全球經濟「火車頭」，而香港與大灣灣區相連，必然受惠於內地復常。另外，他亦看好印度市場的前景，指其擁有大量勞動人口及消費力，直言「印度為90年代表的中國」具龐大發展潛力。

他預期，美國即將面臨技術型衰退；歐元區國家及英國問題則更為複雜，去年受能源、糧食危機和高通脹等問題衝擊，居民生活指數飆升，今年或面臨更嚴重的衰退風險。不過，亞太地區出現多個中長期增長動力，包括東盟及印度的高速增長，中國內地重啟，使亞洲有望再次帶領全球復甦。