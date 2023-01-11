滙控杜嘉祺：亞洲將再次成環球火車頭 香港受惠內地復常
2023年01月11日 16:29
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滙豐控股(00005)主席杜嘉祺(Mark Tucker)出席第16屆亞洲金融論壇(AFF)時表示，隨着預期環球加息潮於今年上半見見頂，中國內地復常，當局亦推出一系列政策提振經濟，包括內房；亞洲將再次成為環球經濟增長的動力。加上預期下半年全球通脹逐步受控，對下半年全球經濟保持樂觀；同時警告利率回落的時是關鍵。
杜嘉祺指，在過去新冠疫情期間，各國面臨不同旳市場挑戰，包括供應鏈中斷、消費者模式改變、失業率高企等問題，去年更爆發俄烏戰爭導致能源及食品價格高企。不過，隨着中國重新開放，亞太地區經濟增長強勁，將有助成為全球經濟「火車頭」，而香港與大灣灣區相連，必然受惠於內地復常。另外，他亦看好印度市場的前景，指其擁有大量勞動人口及消費力，直言「印度為90年代表的中國」具龐大發展潛力。
渣打集團(02888)主席韋浩思(Jose Vinals)亦指，預期今年仍繼續受到地緣政治局勢緊張、高通脹及新冠疫情等因素影響，同時要關注各主要經濟體增長放緩或出現衰退的情況。
他預期，美國即將面臨技術型衰退；歐元區國家及英國問題則更為複雜，去年受能源、糧食危機和高通脹等問題衝擊，居民生活指數飆升，今年或面臨更嚴重的衰退風險。不過，亞太地區出現多個中長期增長動力，包括東盟及印度的高速增長，中國內地重啟，使亞洲有望再次帶領全球復甦。
出席同一場合的農業銀行(01288)董事長谷澍表示，中國經濟今年亦充滿挑戰，過去因疫情原因導致部分內房出現虧損，外圍經濟轉弱亦使出口放緩；在政策支持下，不少內地銀亦協助內地經濟復甦，包括「保交樓」、工業升級轉型等，有信心第二季內地經濟會明顯好轉。同時，下半年全球亦能受惠於內地經濟出現反彈，當中香港將繼續成為連接中國與全球的重要角色，從而重拾增長動力。