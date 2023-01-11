【產經直播】港股升勢放緩 行上落市格局？
2023年01月11日 16:35
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華盛證券經紀部董事李偉傑（左）
恒指周三(11日)高開132點，午後升幅一度擴大至354點，高見21,686點，惟後勁不繼，一度倒跌4點，收市僅升104點，報21,436點，但仍創半年收市高位，成交1,658億元。港股升勢放緩，對後市有無啟示？
阿里巴巴(09988)領升大市，內媒指杭州市政府與阿里簽署加強戰略合作協議，並讚揚其對杭州經濟社會發展，作出不可替代的重大貢獻，阿里與內地政府關係似乎進一步修補，前景可期？至於騰訊控股(00700)旗下手機遊戲《王者榮耀》，去年12月吸金逾15億港元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，騰訊前景同樣看俏？
車股方面，長城汽車(02333)去年12月汽車銷量按年跌逾52%，全年累計銷量則跌逾16%，長汽銷量不盡人意，未來展望又係點？汽車板塊又要點揀股？
手機設備股舜宇光學(02382)去年12月手機鏡頭出貨量按年跌逾40%，公司指主因現時整體智能手機市場需求較淡；至於丘鈦科技(01478)上月攝像頭模組銷售亦跌逾26%。今年智能手機市場需求點睇？手機設備股吼唔吼得？
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