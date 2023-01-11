【產經直播】港股升勢放緩　行上落市格局？

恒指周三(11日)高開132點，午後升幅一度擴大至354點，高見21,686點，惟後勁不繼，一度倒跌4點，收市僅升104點，報21,436點，但仍創半年收市高位，成交1,658億元。港股升勢放緩，對後市有無啟示？

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