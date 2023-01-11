戴德梁行：大灣區住宅全年成交望升達25%　樓價料保持平穩

戴德梁行發表大灣區住宅市場及商業物業投資市場最新報告，該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，2022年大灣區整體住宅成交量有所回落，但最近內地與本港恢復通關，相信將有助帶動今年交投，料全年總成交宗數有望上升20至25%。

住宅價格方面，部分城市一手成交價錄得升幅，但主要是一手樓盤供應和預售集中在優質類型物業，故平均一手樓價被推高，但實際成交並不多。二手價格方面，以具指標作用的深圳市為例，據該行深圳中高端二手住宅價格指數，二手樓價已從2021年高位回落超過5%，但相信隨着內地放寬防疫限制，樓價跌幅有望逐步收窄，預料2023全年樓價將保持平穩。

而去年大灣區商業物業投資相對活躍，其中下半年出現多宗逾億元人民幣(下同)大額交易，令全年總投資金額達649億元。以成交額計算，大灣區佔整體同類成交約29%，比例為5年新高。各城市仍以深圳和廣州最為活躍，其中深圳錄得40宗同類大額成交，總金額高達442億元，超越北京升至大宗交易額第2位，另外廣州亦錄得19宗大手成交，總金額為199億元。

以交易物業類型劃分，寫字樓及研發辦公物業仍主導商業物業投資市場，佔2022年總投資金額超過一半。戴德梁行中國資本市場執行董事陳彩麗表示，大灣區寫字樓項目仍受市場追捧，但買家以自用為主，佔寫字樓交易額近七成。預計隨着防疫政策放寬以及通關復常，傳統物業如寫字樓和零售物業的投資活動，有望在2023年下半年回升。