經絡：上月新取用按保4個月最多　全年回落2成

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2022年12月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為2,831宗及161.43億元，較2022年11月份的3,001宗及172.8億元減少170宗(5.7%)及11.37億元(6.6%)。

2022年12月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,681宗及92.84億元，較2022年11月份的1,300宗及75億元增加381宗(29.3%)及17.84億元(23.8%)，宗數及金額均連升2個月，同時創4個月新高；平均新取用按保貸款金額為552萬元，按月減少25萬元(4.3%)。

總括全年，2022年新批出按保貸款宗數及金額累計錄得共42,882宗及2,516.57億元，對比2021年全年的58,813宗及3,288.46億元下跌15,931宗(27.1%)及771.89億元(23.5%)，宗數創3年的年度新低。而2022年新取用按保貸款宗數及金額累計錄得共18,619宗及1,071.54億元，對比2021年全年的23,846宗及1,325.58億元減少5,227宗(21.9%)及254.04億元(19.2%)；全年平均新取用按保貸款金額為576萬元，創有記錄的新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年本港樓市持續疲弱，加上加息陰霾影響買家入市意慾，使交投量大幅放緩，按保宗數及金額亦相應回落。不過平均按保金額創有記錄新高，相信是因去年「波叔plan」推出後，放寬按揭保險的樓價上限並促進千萬元以上物業的交投，從而進一步推高按保金額。