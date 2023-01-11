高力：今年香港一般住宅樓價料下調5至10%

高力周三(11日)公布的《2023年香港房地產市場展望》報告指出，據土地註冊處資料，2022年住宅交易總額按年下跌約39.4%至45,050宗，為土地註冊處自1997年有記錄以來最低水平，儘管內地與香港通關料可刺激香港經濟，惟持續到2023年初的加息周期仍會為一般住宅市場蒙上陰影。

該行亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜指出，隨着經濟復甦，股市表現、家庭收入增加及投資信心回復等利好樓價的因素，有望令住宅市場重回復甦軌道。但預計進一步的加息將持續拖累樓價，料2023年將進一步按年下調約5至10%。

該行香港研究部主管李婉茵則指，香港於2023年第一季和內地通關，加上政府就吸引人才及外資所推行的支援政策，預計今年的後疫情期，零售物業及寫字樓市場將率先復甦。

由於香港與內地仍未全面通關，企業因而抱持觀望態度，2022年第四季度寫字樓市場租賃市場淡靜，導致市場參與率較低。然而，逾400萬方呎全新甲級寫字樓樓面落成，令空置率增加至約14.7%，不過，去年的寫字樓淨佔用率達35.3萬方呎，是自2019年以來首次錄得淨吸納量增長。整體寫字樓租金按年下調約4.5%，只有九龍東錄得增長，中環則為港島區內租金調整最少地區，按年下調約1.9%。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，內地通關將扭轉寫字樓物業市場的局面。隨着跨境商務旅遊逐步恢復，預計會有更多睇樓及租賃查詢，將有助支撐寫字樓租金，今年整體甲級寫字樓租金按年料輕微按年增加約3%，核心商業區受惠最大，與2022年底按年下調2.3%比較，2023年將會按年增長約5%。

該行香港商舖服務主管吳凱寧指出，零售市場在2023年整體情緒樂觀，中港重新通關後，預期下半年開始應該會有更顯著的復甦，預計全年租金升幅可達約8%。就新購物中心供應而言，今年將創下過去20年來最大樓面面積落成的一年，總供應為390萬方呎。預計本地消費仍是未來12個月整個香港零售市場的主要動力之一，而優質日用品、醫療相關的零售，以及家庭娛樂類別將繼續增長。

至於工業物業市場，該公司香港工業物業服務主管陳彪預期，今年工廈租金上升約2%，而北區的工業物業供應在未來3年將有暫時短缺的問題。該行香港資本市場與投資服務主管翟聰則相信，今年首季市場物業平價急售情況仍較為常見，為一眾投資者，特別是現金充裕的本地投資者及家族辦公室，提供撈底機會。預計2023年投資量將增加約5%。