末日博士︰5大「戰爭」無得避　全球恐遭殃

外媒報道，面對2023年，「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)依舊悲觀。他在最新的報告中指出，不論是新興市場還是發達經濟體，在2022年都遭遇通脹飆升，在未來情況或更差，因為各國將面臨5大無法避免的「戰爭」。他認為，這些「避無可避的戰爭」將導致各國政府在未來面臨更嚴重的財赤問題、更多的債務貨幣化和更高通脹，巨大的滯脹性債務危機正逼近。

●更激烈的「冷戰」及「熱戰」

魯比尼認為，在2022年地緣政治衝突加劇，但這並沒有結束，在未來「冷戰」和「熱戰」的嚴重程度或將更勝一籌。他指，在衝突加劇下，各國政府不得不將提高其對常規和非常規武器的預算，這些支出將對公共財政造成壓力。

●為應對氣候變化的全球戰爭

魯比尼指，各國政府為應對氣候變化將付出高昂代價，在未來幾十年，各國政府為盡其所能控制氣候進一步惡化，同時適應氣候變化，每年需花費數萬億美元。

魯比尼稱，如果大家認為這些對氣候的投資在未來將促進經濟增長，想法是愚蠢，他解釋指，一場真正的戰爭後，國家在各方面均面臨重塑壓力，投資激增可以帶來經濟發展，但對氣候的投資並非這樣的情況，各國可能會因損失大部分財富而變得更加貧窮，因為在「氣候戰爭」驅動下，國家現有的很大一部分的資本存量將不得不被替換。

●與未來的流行病之間的戰爭

魯比尼認為，在氣候問題的影響下，未來或將更頻繁地爆發全球大流行，這注定是一場代價高昂的戰爭。從前期預防到事後應對，都要求各國花費巨額投資，政府都將長期承擔更高成本。這些支出再疊加老齡化問題、醫療系統的負擔及養老金計劃，各國未來將面臨更大壓力。魯比尼認為，這種無資金來源的隱性債務負擔已接近大多數發達經濟體的顯性公共債務水平。

●與全球機械人化轉型負面影響之戰

魯比尼認為，未來各國都會面臨如何幫助或被機械人淘汰的員工的問題，包括最低收入計劃、大規模財政支付及大幅擴大公共服務。他稱，即使全球機械人化可以推動經濟快速增長，但成本仍將很高：維持每月1,000美元的最低工資標準，將花費美國約20%的國內生產總值(GDP)。

●與日益加劇的收入和財富分配不均的戰爭

魯比尼認為，財富分配不均已成為許多國家迫在眉睫並亟待解決的問題，並已成為各國困擾年輕人的問題，可能會相繼引發動盪。為防止民粹主義政權上台並實行不可持續的經濟政策，國家需花費大量資金來加強社會安全網，許多國家已這樣做。