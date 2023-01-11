中原按揭：去年新取用及新批按保額俱跌兩成

去年第四季起樓市有回暖迹象，帶動11月及12月新取用按揭保險數字連續兩個月上升。中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按證保險數字，12月份新取用按保貸款額按月增加23.8%至92.8億元，涉及1,681宗，按月增加29.3%。受防疫放寬、通關及息率明朗化等因素帶動，去年11月至今二手樓市交投連月持續增加，料將可推動按保貸款額於今年首季出現明顯增長。12月份新批按保金額按月減少6.6%至161.4億元，宗數亦按月減少5.7%至2,831宗。

去年樓市上半年受疫情及防疫措施影響，下半年亦受加息因素影響，物業交投大幅萎縮，即使受惠於財爺PLAN，5月份按保金額及宗數曾創新高紀錄，全年數字仍然出現負增長。

綜合數字顯示，2022年全年新取用按保貸款宗數及金額錄得18,619宗及1,071.5億元，較2021年同期分別下跌21.9%%及19.2%，但宗數及金額同為紀錄次高。2022年全年新批按保貸款宗數及金額錄得42,882宗及2,516.6億元，較2021年同期分別下跌27.1%及23.5%，宗數是紀錄第三高，金額是紀錄次高。

王美鳳預期，受惠於本地、內地以致各地防疫放寬、通關復常及息率將見頂等因素，樓市已在回暖，近月二手樓市交投連月顯著增加，多個新盤亦將重啟銷售，料可推動按市帶來回升動力，按保數字將會出現正增長。

自2019年10月政府放寬按揭保險，釋放潛在準買家置業需求，按保使用率明顯上升，反映放寬按保有效幫助市民上車。2021年隨着樓市交投彈升，透過按保成功入市人士繼續明顯增加，接著2022年2月底財政預算案中，政府再度放寬按保樓價上限，樓價1,000萬或以下高達9成按揭、1,200萬或以下高達8成按揭；另外，由於按保樓價適用範圍上調至1,920萬元，貸款額上限高達960萬元，讓自用物業的用家受惠，讓買家在物業市場可有更多樓盤選擇，一度帶動2022年5月份新批按揭保險貸款額按月再增加22.8%至353.38億元，創紀錄以來新高。