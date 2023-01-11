中海油：每年投放最多10%資本開支發展風電

謝又指，歐洲今年冬季並未如預期般爆發能源危機，料當地能源危機最困難時期已過，惟能源市場情況難以回到戰爭爆發前。

謝尉志直言，媒體經常報道集團有意出售包括美國和英國等地資產。他強調，集團與其他石油公司策略無異，不會局限或刻意退出在某個區域的業務發展，而是在全球布局，公司將依據自身技術能力和管理水平，改善資產組合，並不斷尋求機會調整資產組合。

他續指，不抗拒作資產交易，但相比出售某區資產，更希望交換資產，以達成改善資產組合目的。

集團新能源發展方面，謝表示，中海油目標是在做好油氣業務的同時，積極探索新能源發展，目前選擇是海上風電，每年資本開支中約5至10%將用於風電項目發展，惟目前風電仍未可發展成主要業務，將繼續跟緊全球能源轉型步伐，目前未有任何新能源業務收購計劃。

他透露，集團在在海南省東方市西面海域發展海上風電項目「海南GZ7」，料項目進度與有關政府部門合作下能穩定推進，2023年該項目資本開支料約17億至20億元人民幣，分兩期開展。

首席執行官周心懷指，公司將不斷加大天然氣產量佔比，以實現發展相對清潔的能源發展目標。他表示，由於近5年行業於上游的投資不足，使產能釋放有所滯後，無法短時間內滿足需求，故料今年內地石油供需呈「平衡偏緊」狀態。