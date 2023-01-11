梁鳳儀：擴大互聯互通是證監今年主要工作

香港證監會行政總裁梁鳳儀上任後首次出席大型公開活動，並表示今年證監會工作聚焦三方面，包括維持市場秩序、提升本港國際金融中心地位及擴大互聯互通機制，包括納入國債期貨、A股期貨等對沖工具，期望今年內能成事。

她透露，中港兩地經濟活動頻繁，將加倍擴大互聯互通，包括已宣布而未落實的政策，加快國債期貨、「互換通」、滬深港股投資範圍擴大，包括將在港上市的外國公司、指數成分股納入其中，並將在有關基礎上，再加入更多對沖工具，為內地投資者提供資產風險管理的渠道。同時，有意進一步完善大灣區理財通。隨着新冠疫情緩和，全世界開始復常，將進一步落實措舉，以把香港發展成為國際風險管理中心、資產及財富管理中心。

可持續發展方面，她指出，隨着國際財務報告準則(IFRS)及國際可持續準則理事會(ISSB)出台統一標準，香港聯交所將會就上市公司在氣候變化相關風險披露進行公眾諮詢，證監會正與聯交所溝通，以制定一套標則能合適香港及中國公司的情況，又能達到國際標準。

梁氏說，作為監管機構，主要留意產品及產品及基金經理是否合規、有否「漂綠」，例如有否進行綠色資產審查，而過去的工作合符國際標準。

她又重申，證監會一向對市場失當行為「零容忍」態度，包括「唱高散貨」、操控市場行為、招股違規行為，並會對違規的上市公司及中介機構處分。