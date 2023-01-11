羅兵咸永道：企業不能再忽視其業務對ESG影響

市場關注企業在環境、社會及管治(ESG)的工作，會計師行羅兵咸永道與香港貿易發展局聯合調研結果發現，大多數受訪的香港企業正在採取行動推動ESG轉型，當中有57%表示採用替代能源來減少碳足迹，48%正重新調整他們的供應鏈。羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基出席亞洲金融論壇表示，隨着社會對企業的期望日益提升，企業不能再忽視其業務對ESG的影響，也不能在轉型路上停滯不前，並需要貫徹改變遊戲規則的心態，同時與各領域的持份者合作。

他相信，政策制定者愈來愈關注ESG議題，以及企業管理層在ESG的意識提高，將進一步推進香港的綠色金融進程，並有助推動世界向可持續發展的未來發展。

雖然ESG在企業議程中佔據重要位置，但調研顯示只有15%認為所屬企業的承諾是基於科學依據；30%表示承諾與科學依據的目標不一致；21%指無論科學與否，所屬企業正為此承諾作出努力，反映大多數企業缺乏科學性或可量度的執行方法。

至於在ESG轉型的眾多好處中，60%的本地企業認為可以增強他們的長期競爭優勢，57%則希望藉此提升品牌知名度和聲譽。

值得留意的是，調研顯示，與上年比較，計劃投資於ESG項目的企業的增幅有所下降(2023年：76%；2022年：89%)，顯示企業在經濟不明朗的情況下對其支出持謹慎態度。此外，透過發行綠色債券和可持續發展相關工具為ESG計劃提供資金的吸引力不大，而市場基礎設施不成熟(48%)和融資成本高(42%)是最大的障礙。另有63%受訪者表示，香港政府迫切需要更新稅收政策和補貼計劃，以鼓勵更多綠色金融產品，包括綠色債券和碳信用或抵銷。