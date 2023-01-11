元朗兩房低估價9%售360萬　逾3年蝕35萬離場

二手交投轉旺，但市場繼續錄蝕讓成交。元朗麗虹花園有兩房單位，低銀行估價約9%賣360萬元，原業主2019年購入，帳面蝕35萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎百祥表示，筲箕灣廣場1座低層K室，實用面積約445方呎，三房間隔，望山景，屬區內罕有細三房單位，以638萬元易手，呎價約14,337元，新買家屬於用家。原

●中原黃家俊表示，西半山利嘉大廈B座低層1室，實用面積約1,602方呎，套三房間隔，以2,600萬元連車位易手，呎價約16,230元，原業主於2010年以1,500萬元買入，持貨約13年帳面獲利1,100萬元，單位升值約73%。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，原先叫價1,030萬元，議價後以975萬元易手，呎價約17,599元，新買家為外區客。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園17座中層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以500萬元易手，呎價約10,331元。

●中原伍國俊稱，九龍塘又一居1月至暫錄5宗買賣，較上月全月兩宗交投反彈，其中13座中層A室，實用面積約737方呎，套三房及工人房間隔，最初開價1,650萬元，隨後曾調整叫價至1,450萬元，終以1,350萬元成交，呎價約18,318元。

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新界區

●天置物業胡永楷指，元朗麗虹花園2座中層F室，實用面積約330方呎，兩房間隔，開價430萬元放售，減價至360萬元獲用家承接，低銀個別行估價約9%，呎價約10,909元，原業主於2019年以395萬元購入，帳面蝕35萬元離場。

●美聯廖煜榮稱，元朗加州花園翠松徑雙號屋，實用面積約1,371方呎，連花園及雙車位，原業主換樓，故放售單位套現，新買家同為換樓客，以1,738萬元購入自住，呎價約為12,677元。

●中原王勤學表示，元朗區1月暫錄約34宗二手買賣，包括朗屏8號3座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，開價700萬元，原業主急賣，減價30萬元，以670萬元沽出，呎價約13,646元，單位於2016年11月一手買入，約6年帳面僅升值約4.5%。

●中原林溢斌表示，東涌居屋裕東苑D座高層6室，實用面積約429方呎，去年7月未補價第二市場叫價350萬元，期間因應市況多次下調叫價，最近叫價290萬元，議價後售275萬元，呎價約6,410元，新買家為白居二上車客，在東涌睇樓兩次即入市。

●美聯李貫甡透露，青衣盈翠半島7座中層G室，實用面積約670方呎，套三房間隔，享海景，區外租客已觀望多時，議價後終以1,028萬元成交，呎價約15,343元。

●中原趙志賢指，青衣區1月暫錄約40宗二手買賣，曉峰園1座低層D室，實用面積約780方呎，套三房間隔，開價810萬元，日前有換樓客議價18萬元，即斥792萬元承接，呎價約10,154元。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣青怡花園1座高層H室，實用面積約547方呎，套三房間隔，早前叫價約639萬元放售，獲買家洽購，雙方議價約11萬元，近日以約628萬元成交，呎價約11,481元，新買家為區內換樓客。

●中原丘漢偉指，荃灣區1月累錄約70宗二手買賣，韻濤居C座高層2室，實用面積約420方呎，兩房間隔，去年9月開價670萬元，11月減價至615萬元，原業主有意換樓，以578萬元沽出，呎價約13,762元，做價創屋苑兩年新低，新買家為上車客。

●美聯陳偉健表示，葵涌新葵芳花園D座低層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，去年叫價630萬元，近日原業主下調至580萬元，獲買家洽購，原業主微減3萬元，終以577萬元成交，呎價約13,904元。

●祥益古文彬稱，屯門彩暉花園E座低層1室，實用面積約758方呎，三房間隔，原業主已經移民，增加議價空間，由開價730萬元，累減200萬元，獲區內首置客以530萬元購入自住，呎價約6,992元，屬低市場成交。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心9座低層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，區內準新婚客見單位附裝修連傢電，可即買即住，加上房間擁河景，原業主隨市況好轉曾反價20萬，幾經商議後才調整回原價，以440萬元成交，呎價約9,524元。

●中原陳智生表示，屯門居屋兆山苑H座低層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望公園景，最初開價538萬元，放盤約4個月，應市況多次調低售價，於已補價自由市場以390萬元沽出，呎價約7,143元，新買家為上車客。

●中原黃毓文指，粉嶺牽晴間1月錄約2宗買賣，屋苑7座低層F室，實用面積約578方呎，套三房間隔，議價後以600萬元獲承接，呎價約10,381元，新買家為上車客。

●中原趙愛蓮表示，大埔太湖花園16座中層H室，單位建築面積556方呎，兩房間隔，開價約640萬元，去年11月減至約570萬元，議價後以545萬元沽出，呎價約12,915元，累減95萬元，新買家為上車客。

●中原楊頌堯稱，大埔中心1月錄3宗成交，屋苑1座高層D室，實用面積約409方呎，兩房間隔，放盤時開價約540萬元，日前議價後減價91萬元，以449萬元易手，呎價約10,978元，新買家為上車客。

●中原黎宗文透露，沙田廣源邨廣棉樓中層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，去年12月於未補價第二市場叫價約348萬元，日前議價後獲白居二以290萬元購入，呎價約6,546元，累減58萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城8座低層B室，實用面積約452方呎，三房間隔，望內園景，物業放盤1個月，叫價630萬元，期間累減15萬元，減幅約2.4%，成交價615萬元，呎價約13,606元，

●美聯陳少鴻指，沙田帝堡城6座高層A室，實用面積約547方呎，兩房設計，新買家睇樓約三個月，見筍盤一一被市場消化，原業主見樓市回暖即反價，終以720萬元成交，呎價約13,163元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍居屋美松苑F座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，放盤2個月，未補價第二市場叫價410萬元，微減12萬元，以398萬元成交，呎價約7,184元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區1月至錄約51宗二手買賣，按月升約55%，海栢花園4座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，開價約600萬元，雙方議價後以598萬元易手，呎價約15,373元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦豐苑J座高層12室，實用面積約540方呎，兩房間隔，同層有事故單位，未補價第二市場放盤開價約520萬元，最終反價5.5萬元，以525.5萬元易手，呎價約9,731元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦鞍苑B座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場叫價500萬元，放盤僅5日，經議價後減20萬成交，減幅約4%，獲買家以480萬元承接，呎價約11,970元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山海典灣2座高層A室，實用面積約671方呎，三房間隔，望海景，單位放盤3個月，開價1,060萬元，累減40萬，獲買家以1,020萬元承接，呎價約15,201元，原業主於2018年7月購入上址，帳面蝕210萬元，單位期內跌價約17%。

●美聯李光浩表示，馬鞍山迎海．星灣19座低層G室，實用面積約564方呎，三房連士多房設計，享海景，原業主因換樓沽貨，新買家同為換樓客，議價10萬元以970萬元承接，呎價約17,199元。

●中原黃仕斌稱，將軍澳廣場3A座低層G室，實用面積約543方呎，三房間隔，享園景，最初開價950萬元，現大減150萬元或約17%，以800萬元成交，呎價約14,733元，新買家本月初已沽出同區三房物業，約一星期後即入市上址作新居。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳天晉II第1A座中層D室，實用面積約828方呎，套三房連化妝間及工人房間隔，於2021年底已開始放盤開價1,750萬元，去年10月下調至1,680萬元，同區租客僅考慮了1小時，近日即睇即以1,530萬成交，呎價約18,478元。

●香港置業傅志煌表示，將軍澳的新都城2期1座高層F室，實用面積約545方呎，套三房間隔，望園景，以810萬元放盤約兩個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約40萬元，以770萬元承接，呎價約14,128元，新買家為換樓客。

●中原關偉豪指，將軍澳1期1座低層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，原先開價650萬元，議價後以603萬元連租約成交，呎價約14,357元，新新買家為外區換樓客，決定不睇樓連租約承接，待租約期滿後收回單位自用。

●美聯梁傑稱，將軍澳日出康城緻藍天5座右翼低層B室，實用面積約1,120方呎，四房雙套連儲物室間隔，開價1,300萬元，減價至1,275萬元易手，呎價約11,383元，新買家早年經內地優才計劃來港，一直租住單位，半年前已獲得永久居民身份證。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑A座低層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，望內園景，去年11月未補價第二市場放盤叫價350萬元，近日調整叫價至320萬元，獲白居二買家以298萬元承接，減幅約14%，呎價約6,882元。

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