謝屹璟：善用醫療數碼化　將改善治療質素

醫療向來是華興資本投資銀行業務的重點領域，他提到，過去10年中國醫療的投資金額屢創新高，投資行業包括製藥、醫療設備、診斷、數碼醫療及住院服務。相關資金主要用於研發、生產品質管制規範標準(GMP)設備升級、提升服務質素、電子化轉型及培養人才等，而中國製造的醫療產品在過去數年，全球市佔率及滲透率亦有增加。

隨着醫療進入數碼化時代，謝屹璟認為，善用醫療數碼化，所帶來的基建及大數據、由人工智能所支援的設備及解決方案，將改善研發、診斷及治療的效益及質素。

他舉例，旗下客戶上海耀乘使用雲計算、大數據、人工智慧及企業層面的B2B(企業對企業)SaaS(軟件即服務)科技，建立全球的新一代研發SaaS平台；蘭丁股份則運用人工智慧及雲端支援的診斷科技，以向醫院提供早期的癌症篩查及探測服務；深透醫療則採用深度學習以提供更快速、安全及智慧的醫學影像服務。