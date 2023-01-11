謝屹璟：善用醫療數碼化 將改善治療質素
2023年01月11日 21:02
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（中新社圖片）
新冠疫情引起市場對醫療的關注，中國金融機構華興資本(01911)聯合創始人、投資銀行事業部聯席總裁兼醫療與生命科技事業部負責人謝屹璟出席亞洲金融論壇時表示，看好在產品創新、製造及商業化方面表現強勁；營運具統一性、高效及具發展野心；以及有效管控成本等三項優點的企業能脫穎而出，而該公司在未來一至三年，將密切關注生物科技及生物醫藥、代謝組學及蛋白組學診斷、生命科學工具及智能保健等範疇，而政府機構及資本市場亦疫情更重視醫療及生命科學板塊。
醫療向來是華興資本投資銀行業務的重點領域，他提到，過去10年中國醫療的投資金額屢創新高，投資行業包括製藥、醫療設備、診斷、數碼醫療及住院服務。相關資金主要用於研發、生產品質管制規範標準(GMP)設備升級、提升服務質素、電子化轉型及培養人才等，而中國製造的醫療產品在過去數年，全球市佔率及滲透率亦有增加。
隨着醫療進入數碼化時代，謝屹璟認為，善用醫療數碼化，所帶來的基建及大數據、由人工智能所支援的設備及解決方案，將改善研發、診斷及治療的效益及質素。
他舉例，旗下客戶上海耀乘使用雲計算、大數據、人工智慧及企業層面的B2B(企業對企業)SaaS(軟件即服務)科技，建立全球的新一代研發SaaS平台；蘭丁股份則運用人工智慧及雲端支援的診斷科技，以向醫院提供早期的癌症篩查及探測服務；深透醫療則採用深度學習以提供更快速、安全及智慧的醫學影像服務。