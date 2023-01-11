屯門私樓移民盤呎售唔使7千蚊　做價一年跌近2成

二手市場交投量顯著上升，惟樓價未見支持，部分藍籌屋苑仍錄低價成交。荔枝角美孚新邨兩房單位，日前以470萬元轉手，成交呎價不足1萬元，低市價約10%。

香港置業王英傑稱，上述單位為5期蘭秀街22號低層C室，實用面積約508方呎，望內園景，外區客睇樓數次即決定承接，成交呎價約9,252元。

另移民盤繼續有較大減幅。祥益古文彬表示，屯門彩暉花園E座低層1室三房戶，實用面積約758方呎，原業主已經移民，物業開價730萬元，累減200萬元，獲區內首置客以530萬元購入自住，呎價約6,992元。與同面積單位去年初登記成交價660萬元相比，最新做價平近20%。

荃灣1月交投轉旺。中原丘漢偉指，全區本月累錄約70宗二手買賣，其中韻濤居C座高層2室，實用面積約420方呎，兩房間隔，去年9月開價670萬元，11月劈價至615萬元，原業主有意換樓，再減至578萬元獲上車客購入，呎價約13,762元，做價創屋苑兩年新低。

此外，將軍澳二手市場都錄劈價個案。中原黃仕斌稱，將軍澳廣場3A座低層G室三房戶，大減150萬元，以800萬元成交，呎價約14,733元。美聯梁傑又指，同區日出康城緻藍天5座右翼低層B室四房戶，減價25萬元，獲早年經內地優才計劃來港，並已取永久居民身份證的買家以1,275萬元購入，呎價約11,383元。