一手盤農曆新年前熱鬧　元朗項目部署推售

樓市升溫，發展商把握農曆新年前檔期推盤。元朗有全新住宅項目登場，部署本季開售。整體一手市場交投量漸見回穩，周三(11日)錄得約17宗成交，當中大埔白石角項目有四房戶以4,298萬元招標沽出。

●元朗朗屏項目雨後 涉335伙主打一房

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，該盤提供戶型由開放式至三房間隔，標準單位實用面積介乎約270至約720方呎，一房戶型佔整體供應約42%。項目會以合理及吸引的價錢推售。展望今年樓價走勢，由於去年的需求受壓抑，同時利息上升至有見頂迹象，料現時重新開放復常後，市況會轉旺向上。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，樓盤兼享港鐵及巴士兩項交通便捷的優勢，由項目步行至港鐵朗屏站僅4分鐘，毗鄰亦有巴士站，提供4條路線。同時，半小時車程可達落馬洲管制站及深圳灣口岸。

●啟德跑道區澐璟單日沽兩伙 吸金逾6,268萬元

●大埔白石角朗濤錄今年首宗成交 四房4,298萬招標售出

●何文田128 WATERLOO四房3,507萬標準戶新高價沽

該盤一周連沽3伙四房大戶，短時間套現約1億元。而全盤開售至今，累售47伙，連同車位銷售共套現約10.85億元，項目平均呎價逾33,000元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽5伙 涉逾1,980萬元

●何文田芳菲兩房1,072萬元

協成行旗下何文田芳菲，周三(11日)沽出5樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價為1,072.7萬元，呎價約23,069元。

●旺角利奧坊‧壹隅周日起價單發售15伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售622萬元

●油塘蔚藍東岸增1%限時優惠吸客

●西南九龍維港滙夥中原地產推出新年置業優惠

●沙田大圍站柏傲莊III累錄414宗終止交易個案

●荃灣西逸璟．龍灣周內錄兩宗終止交易