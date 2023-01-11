一手盤農曆新年前熱鬧 元朗項目部署推售
2023年01月11日 21:48
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樓市升溫，發展商把握農曆新年前檔期推盤。元朗有全新住宅項目登場，部署本季開售。整體一手市場交投量漸見回穩，周三(11日)錄得約17宗成交，當中大埔白石角項目有四房戶以4,298萬元招標沽出。
●元朗朗屏項目雨後 涉335伙主打一房
星星地產(01560)旗下的元朗朗屏住宅項目，周三(11日)正式命名為雨後(After The Rain)，提供335伙，主打一房戶，項目正待批預售樓花同意書，預計首季推售。
星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，該盤提供戶型由開放式至三房間隔，標準單位實用面積介乎約270至約720方呎，一房戶型佔整體供應約42%。項目會以合理及吸引的價錢推售。展望今年樓價走勢，由於去年的需求受壓抑，同時利息上升至有見頂迹象，料現時重新開放復常後，市況會轉旺向上。
星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，樓盤兼享港鐵及巴士兩項交通便捷的優勢，由項目步行至港鐵朗屏站僅4分鐘，毗鄰亦有巴士站，提供4條路線。同時，半小時車程可達落馬洲管制站及深圳灣口岸。
●啟德跑道區澐璟單日沽兩伙 吸金逾6,268萬元
一手市場頻頻錄得豪宅交投，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(11日)沽出兩伙三房單位，吸金逾6,268.6萬元。上述包括6座12樓A室及6座16樓A室，同屬實用面積948方呎的三房戶，成交價分別約2,958.6萬元及3,310萬元，成交呎價分別為31,209及34,916元。資料顯示，項目由去年11月底開售至今，累計沽出約29伙，套現逾14.2億元。
●大埔白石角朗濤錄今年首宗成交 四房4,298萬招標售出
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(11日)錄得今年首宗成交，招標售出第1座6樓A室，實用面積1,653方呎，四房間隔，連同1個車位以4,298萬元成交，呎價約26,001元。
●何文田128 WATERLOO四房3,507萬標準戶新高價沽
市區新盤接連錄得成交，萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周三(11日)以招標形式售出12樓H室，屬四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,258方呎，成交價3,507.1萬沽出，呎價約27,878元，成交價屬項目標準戶新高。
該盤一周連沽3伙四房大戶，短時間套現約1億元。而全盤開售至今，累售47伙，連同車位銷售共套現約10.85億元，項目平均呎價逾33,000元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽5伙 涉逾1,980萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周三(11日)再錄5宗成交，共涉1,989.63萬元，月內暫時累計已沽出約81伙。上述最新沽出的5個單位包括2伙開放式戶及3伙一房戶，成交價介乎348.65萬至428.55萬元。當中，E座7樓20室為實用面積295方呎的一房單位，以428.55萬元成交，呎價約14,527元。
●何文田芳菲兩房1,072萬元
協成行旗下何文田芳菲，周三(11日)沽出5樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價為1,072.7萬元，呎價約23,069元。
●旺角利奧坊‧壹隅周日起價單發售15伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(11日)上載最新銷售安排，落實本周日(15日)起以價單形式發售15伙。上述包括12伙一房戶及3伙兩房戶，實用面積介乎261至383方呎，折實價由545.83萬至919.24萬元，呎價約20,597至24,001元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售622萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，最新沽出第6B座6樓C2室，為實用面積437方呎的兩房單位，成交價為622.28萬元，呎價約14,240元。
●油塘蔚藍東岸增1%限時優惠吸客
新盤市場氣氛好轉，有發展商推出新優惠催谷銷情。五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周三(11日)公布，採用建築期付款計劃的買家於本月31日或之前購買指定單位，可額外獲得樓價1%的限時通關優惠。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，中港首階段免檢疫通關，社會踏上復常之路，今年的香港經濟亦可望受惠重新通關轉勢，展望新年勝舊年，料樓市將迎來小陽春。
●西南九龍維港滙夥中原地產推出新年置業優惠
發展商把握農曆新年前檔期，積極推售餘貨。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周三(11日)公布夥同中原地產推出新年置業優惠。中原地產資深營業董事林偉文表示，為配合項目銷售部署，由即日起至1月31日，經該行購入項目任何期數的首5名三房至四房買家，可獲贈價值2萬元的新年禮券，總值約10萬元。優惠先到先得，送完即止。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄414宗終止交易個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案達414宗，佔成交量846宗約49%，而涉及總成交金額逾63億元。據一手成交紀錄冊顯示，新近錄得的個案包括8B座51樓E室，實用面積475方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,138.2萬元成交，當時呎價約23,962元，惟交易已於周二(10日)終止。
●荃灣西逸璟．龍灣周內錄兩宗終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，近日連錄兩宗終止交易個案。其中，2座6樓A室，為實用面積928方呎的三房單位，原本於本月3日以1,400萬元沽出，呎價約15,086元，惟最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。