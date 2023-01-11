美股全線向上　3B家居升25%

在宏觀經濟低迷時換帥容易造成更多不穩定性，據報美國總統拜登在去年12月曾向財長耶倫提出留任要求，而耶倫已決定未來兩年繼續留任。美股周三(11日)早段全線上揚，道指升156點，至33,860點；標指升24點，至3,943點；以科技股為主的納指升68點，至10,811點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,670點，升132點，高水234點。

美國通脹升勢雖見放緩，惟回到美國聯儲局的2%目標不易。著名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)更形容，聯儲局主席鮑威爾正面臨40年來最具挑戰的經濟環境，抗擊通脹任務的難度足以媲美「登月」，難以在達成通脹目標同時不破壞經濟。

他又指，若鮑威爾最終完成任務，即做到抗通脹的同時不損美國經濟，則美股今年或升7至8%，反之則要繼續加息，增加經濟下滑風險。他稱，造成當前高通脹主因是異常的財政和貨幣刺激，而非美國勞動者獲得應有的利益。

市場試圖從各聯儲局官員口中探出未來利率去向之際，雙線資本(DoubleLine Capital)行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，與其把心思放在聯儲局上，不如多加留意債市表現，他以自身在金融界40多年經驗提出強烈建議，投資者應聆聽市場聲音，而非聯儲局。

他提及，美國「債息倒掛」據歷史數據預示着經濟衰退。他認為，債市目前比股市吸引，投資者在資產配置上應由傳統的「股六債四」比例，調整為「股四債六」。

企業消息方面，據報電動車初創企業Rivian近期多名資深高層相繼離職，其中包括負責車身工程的副總裁和供應鏈主管。該股在過去一年累跌約8成，周三早段跌0.79%。

德國生物科技公司BioNTech表示，同意以5.62億英鎊收購英國人工智能(AI)初創企業InstaDeep，以加快其生物科技研究和製造能力，為該企歷來規模最大收購交易。BioNTech將以現金和股票形式預付3.62億英鎊，其餘兩億英鎊則視乎InstaDeep的未來表現，其美國預託證券(ADR)早段跌1.6%。

早前獲散戶追捧的「迷因股」之一Bed Bath & Beyond(3B家居)截至11月26日止第三財季收入按年跌32.95%，至12.59億美元；虧損按年擴大42.15%，至3.92億美元。據報該企將裁員減低成本，其股價升25.7%。