科技女股神跌落神壇！呼籲投資者給她5年時間證明

科技股在過去數年持續強勢，使方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)因其眼光被稱為「科技女股神」；不過，去年科技股重挫，伍德亦「跌落神壇」。

外媒報道，去年方舟投資旗艦基金ARK Innovation ETF (ARKK) 下跌67%，為晨星(Morningstar)追蹤的189個中型成長型基金中跌幅最大，為標指19%跌幅的3倍多。

不過，伍德仍繼續實行「逢低買入」策略，上周二(3日)，由於特斯拉交車數據表現不佳，投資者拋售股票導致股價大跌12%，但她仍增持特斯拉的股票。事實上，伍德已將ARK持股減少至30家，為2021年的一半。

晨星分析師Robby Greengold批評，伍德毫不理會風險管理，導致ARK去年的虧損較同類基金嚴重。他指出，ARK沒有專門的風險管理人員，投資的公司數量也相對較少，使投資組合承受更大風險。

對此，伍德反駁指，與衡量盈利的傳統指標來說，調整後的盈利能更好地反映公司的增長軌迹；並指風險管理對ARK來說一直都非常重要。她亦呼籲投資者「給她5年時間」，等待她證明自己的投資理念是正確。