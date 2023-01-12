【東升西降】歐美經濟慘淡　亞洲勢擔當經濟火車頭

環球息口上揚，市場普遍認為歐美等發達國家今年或出現衰退，或拖累全球經濟增長進一步放緩。不過，隨着中國日前正式重新開放，加上亞太地區國家經濟增長強勁，亞洲有機會再次成為環球增長「火車頭」，帶領全球經濟走出衰退；同時，香港作為中國與海外聯繫的一道主要橋樑，將有望乘着勢頭重拾增長動力。

世界銀行發表今年最新經濟增長預測，從去年6月的3%大幅下調至只有1.7%，為30年以來第3差的表現，僅次於2009年金融海嘯及2020年剛爆發新冠疫情時期，同時警告如果出現新一輪不利衝擊，全球經濟可能陷入衰退。

世銀料美經濟增長僅0.5%

單一國家或地區方面，世銀現預測，美國今年經濟增長僅有0.5%，較去年6月預測下調1.9個百分點，為1970年以來「最差的非衰退表現」，中國2022年經濟增長預測下調至2.7%，指即使放寬防疫限制會釋放被壓抑的消費開支，疫情對經濟活動的干擾始終比預期要長，而且外需減弱，房地產亦疲不能興，所以本年預測亦要由5.2%劈至4.3%。

國際貨幣基金組織(IMF)貨幣與資本市場部副主任何東出席香港亞洲金融論壇時則表示，IMF本月稍後將公布最新全球經濟增長預測，預期與去年10月所預測一致，即今年全球經濟增速較去年放緩。不過，即使各主要央行收緊貨幣政策，俄烏戰爭不利出口，亞太區今年經濟增速可能遠低於5.5%，也有望「跑出」其他地區。

評級機構惠譽亞太區主權評級主管Thomas Rookmaaker認為，全球經濟不利因素持續，或拖累亞太區經濟增長放緩，去年下半年亞太區國家國內需求依然強勁，但考慮到幣策收緊及通脹高企所產生的滯後影響，預期今年內部需求減弱，出口前景亦將進一此惡化。不過，他也認為，亞太區增速仍高於其他地區。

金管指潛在風險非災難性

香港金融管理局副總裁阮國恒認為，雖然通脹及利率飆升為全球帶來眾多潛在風險，但不認為「會造成非常災難性的後果」。不過，利率上升使亞洲去年2至11月期間，債市錄得大量資金流出；雖然資金近期重新流入區內，但如果出現新一輪收緊，或對區內發展構成重大風險。屆時，銀行進行管理風險或傾向削減信貸流動，或令脆弱的經濟增加額外壓力。