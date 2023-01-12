濠賭股逆市挫　市值單日失153億

評級機構標準普爾確認金沙中國及其母企拉斯維加斯金沙集團(LVS)「BB+」的發行人信貨評級，估計LVS信貸槓杆可回落至4.5倍以下的降級門檻，惟其EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)暫難看好。

澳門新批住宅按揭按月升40%

此外，澳門金管局公布最新按揭貸款數字，反映住宅樓市暫時平穩，商業樓市表現稍遜。去年11月當地新批核的住宅按揭貸款按月上升40.9%至13.9億澳門元，未償還住宅按揭貸款總額按月減少0.1%至2,339.1億澳門元，按年跌2.2%。反觀新批核的商用物業貸款從去年10月的較高基數回落80.8%至14億澳門元，未償還商用物業貸款總額按月升0.5%至1,650.3億澳門元，按年亦升3.4%。

有澳門地產代理指，上述按揭數據為滯後數字，未能反映近日免檢通關帶來零售和餐飲市道復甦的情況。事實上，近日查詢租用商舖租明顯增加，惟礙於農曆新年臨近，「收爐」意識所限，有意開店的商戶暫難找到人裝修店舖，才令商舖租務仍未見回升，相信要到下月起，吉舖才會陸續有新的商戶進駐。