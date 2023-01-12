陳蓓敏：硅價已反映不利因素　協鑫科技可吼？

美國聯儲局主席在國際論壇上暗示，未來美息仍有向上準備。芝加哥大學資深經濟學家們皆料利率會升至約5.5%水平。市場憂慮高息政策將會維持。歐美股市牛皮悶局。

新冠病毒令全球經濟冰封，隨着病毒演變成風土病，期待全球回復正常軌道，但近期西方國家對中國公民入境限制措施，取態欠公下，激發中國停辦日韓公民來華簽證。中國積極鼓勵內需消費，銀保監主席郭樹清指中央政策推動民生收入，鼓勵住行消費。螞蟻集團公布隨着主要股東按投票權作出調整，未來集團不會有直接或間接股東單一或共同控制權。市場對此舉行動背後動機和目的有不同揣測。國內上市IPO規定，企業實控人有任何變更，兩至三年內不能回A作IPO上市。新經濟平台仍在改革中。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)