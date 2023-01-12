鄧建初：股票市場螳螂捕蟬黃雀在後　Tesla都能江河日下

股票市場是好淡角力、汰弱留強之地，那些年初哥曾看過金融電影「華爾街」，領悟到金融大鱷縱有天大本領，掩人耳目，但市場是有對手的。天外有天，人外有人，才會出現螳螂捕蟬，黃雀在後的戲劇性故事。

近年股票急升暴跌司空見慣，大戶在市場搵食已不及以前般容易，因其持貨量龐大，不能一時三刻沽清。經過窮年累月的低位收集，再推上股價，然後於高位派貨，過程漫長。散戶雖然注碼有限，但勝在轉身靈活，上車落車十分容易。然而，大部分股民經常輸錢，原因是不懂得分辨市場訊息，喜歡追隨風派言論，又容易被眼前假象所矇騙，造成長期「贏粒糖、輸間廠」。

近數年香港股民捱更抵夜趨之若鶩的美股市場，除了Tesla跌出神壇，間中也有地雷股出現，股票市場難炒程度較以往為大，箇中原因或與螳螂捕蟬，黃雀在後大有關係。在這大千世界，如果仍沿用過往炒股模式，被淘汰出局是必然的事。

期指算是比較公平的炒賣工具，可惜股民多誤解其風險性。誠然，不學無術，亂跟市場風向進行賭博式投機，最終便會被追孖展不停補倉，又或者要平倉大幅止蝕。近期恒指狂升數千點，但仍有眾多期指客輸得七零八落，證明沒有良好策略，臨場執生追市炒，便會經常損手爛腳。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)