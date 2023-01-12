道指升268點　油價高收3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至103.18；港匯見7.8117；離岸人民幣(CNH)報6.7604；美元兌日圓處131.89；歐元報1.0765，英鎊報1.216。金價處1,877.49美元。布油報82.91美元，紐油報77.65美元。比特幣升2.6%，報1.78萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水240點。

●道指收報33,973點，升268點或0.8%；標指收報3,969點，升50點或1.28%；納指收報10,931點，升189點或1.76%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,593點，升157點。

●即月恒生指數夜期收報21,763點，升225點，高水327點，成交16,523張。

●紐約期油收報每桶77.41美元，升2.29美元或3.05%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.67美元，升2.57美元或3.21%。

●紐約期金收報每安士1,878.9美元，升0.1%，創8個月高位。

●英國富時100指數收報7,724點，升30點或0.4%；德國DAX指數收報14,947點，升173點或1.17%；法國CAC指數收報6,924點，升55點或0.8%。

●特斯拉繼續擴大產能，計劃斥資7.75億美元擴建德州工廠；另有望達成印尼工廠的初步協議。

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