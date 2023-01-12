郭家耀：港股可趁低吸納 吼實呢兩類股份...
2023年01月12日 10:21
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場關注今晚公布的美國通脹數據，投資者預期會進一步回落，利好對利息敏感的房託類股份，以及消費類股份，但他提醒投資者若單看一個數據進行交易，風險會較高。港股方面，郭認為有較多實質的政策支持，即使外圍有調整，港股回吐壓力都不會太深，反而可趁調整低吸，可吼消費及房託類股份。
安踏體育(02020)公布去年第四季零售額按年錄得高單位數的負增長，其中旗下FILA品牌零售額按年錄得10%至20%低段的負增長，而其他其他品牌產品則按年錄得10%至20%低段的正增長。郭指出，零售額錄得負增長反映疫情的影響，但內地近期放寬防疫政策，他相信春節假期後人流會回復正常，利好消費行業；而安踏股價由低位反彈不少，加上品牌認受性高，競爭力與外國品牌相距不遠，只要今年第二季零售表現回復增長，估值仍有上升空間。
莎莎(00178)截至去年底止第三季，整體零售及批發營業額按年跌12%至8.65億港元，較疫情前大跌59.2%。當中港、澳市場則跌6.9%至5.76億元，較疫情前同期跌68.7%。郭認為，疫情或改變市民消費習慣，莎莎業績能否修復需要時間觀察，加上通關消息出爐，股價反彈不少，後市上升動力不會太大。