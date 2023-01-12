郭家耀：港股可趁低吸納　吼實呢兩類股份...

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場關注今晚公布的美國通脹數據，投資者預期會進一步回落，利好對利息敏感的房託類股份，以及消費類股份，但他提醒投資者若單看一個數據進行交易，風險會較高。港股方面，郭認為有較多實質的政策支持，即使外圍有調整，港股回吐壓力都不會太深，反而可趁調整低吸，可吼消費及房託類股份。