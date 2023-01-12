許繹彬：螞蟻解凍大市回春　內需板塊前景看俏

談回本周焦點，離不開新聞多多的螞蟻集團，月初重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人民幣後，集團再發公告宣布架構重組，創辦人馬雲放棄控制人的地位。標誌着螞蟻和阿里巴巴「正式分手」，亦代表對螞蟻的監管告一段落，迎來新局面。螞蟻自兩年前上市計劃失敗後，被內地當局勒令整改，自此一輪新經濟股的監管及整改潮正式展開。一眾名牌及一線新經濟股全部均慘遭「牽連」，跌到「七個一皮」，大市亦進入寒冬期。

許認為，除螞蟻重生令科技股重現動力外，大市也受惠於北水的猛力灌溉，以及本周人民幣匯價進一步回升。去年港股跌至16,000點時，人民幣兌美元的匯價曾低見7.25，近日人民幣匯價隨着內地防疫措施與世界接軌後，人民幣兌美元匯價亦升至近日高位，貼近6.77水平。內地對外重新開放，令海外投資者對在內地重新「虎視眈眈」，A股再次備受關注。