許繹彬：螞蟻解凍大市回春 內需板塊前景看俏
2023年01月12日 10:31
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股走勢持續呈強，儘管本周曾微調至21,250點，惟承接內地股市升勢，昨日終於突破21,600點水平，強勢依然。然而，農曆新年長假將至，港股的成交及走勢或有所緩和，建議投資者先行持盈保泰，值得留意內需板塊的股份，本小利大的農夫山泉(09633)由於長假內地遊的需求急增，帶動旗下飲料銷量節節上升，從而令股價受惠。
談回本周焦點，離不開新聞多多的螞蟻集團，月初重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人民幣後，集團再發公告宣布架構重組，創辦人馬雲放棄控制人的地位。標誌着螞蟻和阿里巴巴「正式分手」，亦代表對螞蟻的監管告一段落，迎來新局面。螞蟻自兩年前上市計劃失敗後，被內地當局勒令整改，自此一輪新經濟股的監管及整改潮正式展開。一眾名牌及一線新經濟股全部均慘遭「牽連」，跌到「七個一皮」，大市亦進入寒冬期。
許指出，是次螞蟻的整改，意味中央的監管浪開始退潮，螞蟻料很快重啟上市方案。香港交易所(00388)股價已經受惠，創下近期新高。主角之一的螞蟻關連公司，阿里巴巴(09988)近期走勢脫胎換骨，股價重上110港元，帶領一眾科技股隨即「聞雞起舞」，連帶股王騰訊(00700)亦創下近期高位。
許認為，除螞蟻重生令科技股重現動力外，大市也受惠於北水的猛力灌溉，以及本周人民幣匯價進一步回升。去年港股跌至16,000點時，人民幣兌美元的匯價曾低見7.25，近日人民幣匯價隨着內地防疫措施與世界接軌後，人民幣兌美元匯價亦升至近日高位，貼近6.77水平。內地對外重新開放，令海外投資者對在內地重新「虎視眈眈」，A股再次備受關注。