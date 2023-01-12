【高盛推介】比亞迪創4個月新高　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(11日)抽升並突破210港元水平收市，升約4.7%，周四(12日)早段繼續走高。早上高開約2.8%後突破230元水平，最高見236.8元，創4個月新高。現報232.4元，升約7.1%。有報道指比亞迪正計劃進軍印度電動車市場，並目標2030年取得印度電動車市場40%的市佔率。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一及周二共錄得約870萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出止賺。淡倉於過去5個交易日共錄得約1,400萬元資金流入。周四早段再度見資金積極流入淡倉部署回吐。

比迪購26231，行使價250元，2023年03月28日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿。

比迪購24467，行使價279.08元，2023年03月27日到期，實際槓桿7.9倍，價外、低面值。

比迪牛67863，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。

比迪熊68295，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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