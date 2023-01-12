調查：34%港人估經濟今年衰退　七成擬減支出

環聯發布最新一季的消費者脈搏調查報告，結果反映香港消費者對家庭財政的樂觀情緒增加，為過去一年來錄得的首次上升，但消費者同時對2023年經濟衰退的擔憂有所增加。36%受訪消費者對2023年的家庭財政狀況持樂觀態度，不過34%人預期香港經濟會於2023年陷入衰退。

36%受訪者對2023年的家庭財政狀況持樂觀態度，較上季上升4個百分點；31%受訪者預期未來一年的收入會增加，較上季高2個百分點。隨着香港放寬旅遊入境要求，以及取消接近所有防疫限制，消費者信心在一年以來首見改善。

然而，消費者對經濟衰退的擔憂持續遞增，34%受訪者預期香港經濟會於2023年陷入衰退，較上季增加10個百分點。

此外，通脹及經濟衰退的威脅是消費者最擔憂的兩大議題，約6成消費者將通脹(63%)及經濟衰退(56%)列為未來幾個月家庭財政的三大擔憂之一。當被問及如何應對潛在的經濟放緩時，73%消費者都計劃削減開支，63%人擬增加儲蓄。在不同世代的消費者之間，最年輕的Z世代對削減開支的意欲最低，只有52%，而X世代及嬰兒潮世代則對減少開支持最開放的態度，兩者均為81%。

受宏觀經濟不穩定因素及持續加息影響，消費者的信貸意欲持續下降，31%受訪者表示有意申請新的信貸，自2022年初的48%連續三個季度下跌。利率上升是消費者決定會否申請信貸的關鍵因素，52%受訪者表示，利率上升對他們會否申請信貸有高到中度的影響，比上一季度高出9個百分點。

在有意申請新信貸的消費者當中，他們偏好的信貸產品類型亦有所轉變。計劃申請信用卡的受訪者有所減少至51%，比上一季低6個百分點。個人貸款再融資的意欲錄得最大增幅，上升7個百分點至19%；按揭貸款意欲則跌幅最大，減少9個百分點至17%。

是次調查於2022年11月3至15日期間訪問1,011名香港消費者。受訪者分布於不同世代，包括Z世代、千禧世代、X世代、嬰兒潮世代。