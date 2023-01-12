【高盛推介】美團連跌第5日　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周五(6日)起連跌，周三(11日)再度回調約2.5%，周四(12日)高開後早段曾高見177.8港元，但及後升幅收窄並倒跌，現報170.2元，跌約2.2%，目前為連續第5日下跌，累計跌逾9%。有券商指內地重新開放，緩解了全球投資者對中國互聯網行業長期盈利能力的憂慮，並指中國互聯網公司有大量機會產生長期的可持續增長。該行將美團列為行業首選之一。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.27億元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於周三獲資金轉向流入。

觀察港股通資金流向，可見北水於周三繼續沽出美團，錄得約4,400萬元資金淨賣出。

美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.2倍，輕微價外、高槓桿。

美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿5.9倍，中期。

美團購11040，行使價252.2元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，低面值、價外。

美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。

美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿5.5倍，輕微價外、高槓桿。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，近30元收回距離熊證。

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