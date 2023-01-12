花旗：內地今年GDP料增5.3%　恒指目標25000點

中國經濟料在今年因復常步伐加快而快速反彈，花旗預期，中國有望成為今年全球主要經濟體中，經濟反彈最為明顯的地區。內地國內生產總值(GDP)料由2022年的按年增長2.4%，加速至2023年的5.3%。

其中，消費料貢獻內地GDP 4.1個百分點，以基建主導的投資則貢獻2個百分點。

本港受惠與內地多方面往來重新接軌，花旗集團香港經濟師雷智顏指，本港GDP將由2022年的倒退2.8%，反彈至今年的增長3%，香港初期消費經濟有望受高端內地旅客帶動，下半年則較多各國旅客。

該行上調恒生指數目標，今年上半年目標24,000點，年底目標25,000點，看好對經濟復常敏感度較大的消費、互聯網、醫療健康，以及運輸股。

她指出，內地復常初期受確診數字影響，經濟未能完全反彈，首季經濟增長約2.2%，到次季則大幅反彈至7.5%。

對於2月發表的財政預算案，雷不認為港府將繼續派發消費券，因在財政壓力下不可能「無止境地」派錢，亦對消費券的刺激力抱懷疑，建議港府推出針對個別行業的刺激措施，料整體補貼規模較過往兩年大幅減少。