港交所：企業決策納入ESG 碳市場規模料續增
2023年01月12日 13:30
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香港交易所(00388)去年10月推出國際碳市場「Core Climate」，市場聯席主管蘇盈盈以視像形式出席亞洲金融論壇時表示，碳市場目前處於發展初期，需要市場大量合作才能將投資項目放在一起，以及將資金引導到基礎設施和開發中，因此交易所推出「Core Climate」，以建立網絡。
她引述數據指，2021年自願碳市場的規模突破20億美元，按年增長3倍，可見市場對碳交易有濃厚興趣。隨着各國推動碳中和目標時間愈來愈近，市場規模將繼續增長。
她認為，全球不同交易所正針對氣候變化，為市場提供解決方案，而企業亦應把環境、社會及管治(ESG)納入投資者決策當中，並將資本轉移至碳市場中。「Core Climate」平台將有助企業尋找減排工具，包括通過碳權交易引導資金注入不同類型項目，協助企業轉型。是希望建立網絡。
另外，蘇指出，港交所與上海及廣州簽署了備忘錄，在股市及債市亦有不同程度的合作。國際碳市場委員會的成員來自世界各地，而中國的碳排放量較高，相信中國會是重要的參與者，期望日後與內地政府、企業及投資者會有更多的合作空間。