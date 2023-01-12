港交所：企業決策納入ESG　碳市場規模料續增

她引述數據指，2021年自願碳市場的規模突破20億美元，按年增長3倍，可見市場對碳交易有濃厚興趣。隨着各國推動碳中和目標時間愈來愈近，市場規模將繼續增長。

她認為，全球不同交易所正針對氣候變化，為市場提供解決方案，而企業亦應把環境、社會及管治(ESG)納入投資者決策當中，並將資本轉移至碳市場中。「Core Climate」平台將有助企業尋找減排工具，包括通過碳權交易引導資金注入不同類型項目，協助企業轉型。是希望建立網絡。

另外，蘇指出，港交所與上海及廣州簽署了備忘錄，在股市及債市亦有不同程度的合作。國際碳市場委員會的成員來自世界各地，而中國的碳排放量較高，相信中國會是重要的參與者，期望日後與內地政府、企業及投資者會有更多的合作空間。