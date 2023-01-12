道期向下 比特幣企1.8美元
2023年01月12日 16:11
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●美匯指數報103.14；港匯見7.8129；離岸人民幣(CNH)報6.7666；美元兌日圓報131.7；歐元企1.0759，英鎊處1.2149。金價報1,882美元。布油報82.72美元，紐油報77.47元。比特幣企1.8萬美元水平。道指期貨跌25點。
●市後關注點
21:30 美國去年12月消費物價指數(CPI)
21:30 美國去年12月31日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報21,514點，升78點或0.36%；國企指數收報7,311點，升0.92點或0.01%；科技指收報4,487點，跌60點或1.32%。主板成交1,595億港元。https://bit.ly/3iANJo3
-傳眾安智慧生活擱置上市計劃。
-花旗：內地今年GDP料增5.3%，恒指目標25,000點。
-花旗籲增持內地科網股，惟難返歷史高位。
-比亞迪將大舉進軍印度電動車市場。
-港交所：企業決策納入ESG，碳市場規模料續增。
-瑞信料中海油今年策略展望受市場歡迎，予目標價13.5元。
-大摩料安踏第二季銷售增長開始回升，目標價135元。
●滬綜指收升1點，釀酒股跌0.6%，地產及水泥股同跌0.8%，酒店旅遊股領跌2%。https://bit.ly/3VZMPPv
●中國經濟：
-內地上月通脹升至1.8%，PPI按年跌0.7%遜預期。
-中指院：住房租賃市場今年料保持較快增長。
-廣東省今年GDP目標增長5%以上。
-上海市官員：滬港宜將綠色股票及綠色ETF納入互聯互通。
●香港經濟：
-調查：34%港人估經濟今年衰退，七成擬減支出。
●去年全球PC出貨量大跌16%，蘋果仍錄得增長。
●通脹高企消費者「慳住使」，去年全球遊戲支出降5%。
●台積電上季多賺78%，收入增逾四成。
●幣安擬今年增聘15至30%員工，對行業前景有信心。
●全球經濟復甦先兆？銅價悄然漲至7個月高位。
●三文治連鎖店Subway擬賣盤，估值可能逾780億。
●IIF：上月新興市場投資組合流入金額大跌9成。
●傳英國監管機構阻撓LME重啟亞洲時段鎳交易。
●高盛據報開始裁員，港私銀員工有份。