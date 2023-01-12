李惟宏：短期有望全面通關　金融服務業前景仍亮麗

立法會金融服務界議員李惟宏表示，儘管新冠疫情為業界經營帶來挑戰，但近期多個大型活動在港舉辦，例金融科技周、亞洲金融論壇等，可見香港正在復常，資本市場及交易量亦逐步回穩及回升。在中港兩地近日有限度通關下，相信短期內有望實現全面通關，並振興本港經濟，將為市場帶來曙光，金融服務業前景仍然亮麗。

他指出，港府推出一系列提升香港金融服務措施，包括積極推動人民幣國際化、改革上市制度、活化GEM(前稱創業板)、加強互聯互通機制、推動碳市場發展等，將增加香港發展動力。同時，中央政府支持香港作為連接中國及世界的聯繫人角色，將鞏固香港金融、科技及創新的地位，

他樂見港府及證監會對加密資產的監管態度轉趨開放，而設立加密資產服務提供商發牌制度，以及散戶參與加密資產的公眾諮詢，將為日後加密資產市場發展提供空間及靈活性，亦為傳統券商提供共同參與的機會。早前加密貨幣期貨交易所買賣基金(ETF)容許散戶參與，為香港及國際投資者帶來更多投資選擇。

他又指，加密貨幣交易所FTX早前倒閉，凸顯加密資產監管的重要性，亦為香港加密資產市場帶來發展契機，特別是香港為加密資產整全監管的「先行者」，認為港府應該利用這一優勢，向大眾宣傳「監管能提供更大保障」，將投資者引導至合規的交易平台進行交易，以及向海外宣傳，以引入加密資產公司來港發展。

李氏建議，在監管環境及保障投資者上，加強投資者教育及業界參與度，有助加強市場長遠健康發展，使香港發展成國際加密資產中心。