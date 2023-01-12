【產經直播】港股好淡爭持 再向上突破機會微？
2023年01月12日 16:46
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美國今晚公布去年12月居民消費價格指數(CPI)，外界預期會由去年11月7.1%，進一步降至6.5%。市場憧憬通脹受控下，聯儲局會減慢加息步伐，隔晚美股向上。港股周四(12日)亦高開163點，升幅一度擴大至262點，高見21,698點，續創逾半年新高，但其後反覆向下，收市報21,514點，升78點。港股在高位橫行好淡爭持，向上還是向下突破機會大？
比亞迪(01211)計劃搶佔印度電動車市場，據比亞迪印度子公司高級副總裁透露，希望2030年在當地的市佔率增至四成。消息一度刺激比亞迪股價爆上逾9%，高見236.8元，其後升幅收窄，但收市仍升逾半成。惟比亞迪仍受股神減持陰霾困擾，幾時係入場時機？
高盛預期環球經濟前景改善，有利原油需求持續向上，紐約期油已連升5日，帶動三桶油齊齊上升，當中中石油(00857)急彈逾4%，而中海油(00883)、中石化(00386)則分別升超過2%及1%，依家先追會唔會太遲？
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