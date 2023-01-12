【產經直播】港股好淡爭持　再向上突破機會微？

美國今晚公布去年12月居民消費價格指數(CPI)，外界預期會由去年11月7.1%，進一步降至6.5%。市場憧憬通脹受控下，聯儲局會減慢加息步伐，隔晚美股向上。港股周四(12日)亦高開163點，升幅一度擴大至262點，高見21,698點，續創逾半年新高，但其後反覆向下，收市報21,514點，升78點。港股在高位橫行好淡爭持，向上還是向下突破機會大？

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