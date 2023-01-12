壹傳媒正式除牌　小股東血本無歸

黎智英旗下的上市公司壹傳媒周四(12日)上午9時起正式被聯交所除牌，結束近23年的上市地位，意味其股票已淪為「廢紙」，之前期待股份復牌可以沽貨套現的小股東，最終要接受血本無歸的現實。

壹傳媒於2021年12月被法庭頒令清盤，公司上周預告對於聯交所決定將其除牌的決定不作上訴，股份被除牌已無懸念。壹傳媒一直反中亂港且誨淫誨盜，作為上市公司期間亦劣迹斑斑，2020年9月30日為止5個半財政年度(即迄今最後一份業績公告為止)一直蝕錢、累計虧損接近21億元，2021年6月更結束最主要的業務《蘋果日報》，早就無法滿足聯交所復牌指引中所要求有足夠業務和資產去支持上市，同年8月更遭財務匯報局(現稱會計及財務匯報局)就其2019年與2020年的年度帳目，以及2021年中期帳目的財務報表展開查訊。

此外，壹傳媒股價在2020年8月黎智英被警方拘捕後不時劇烈波動，試過盤中飆升最多逾6倍，不排除有人趁政治事件和激烈的社會氣氛，將股價舞高弄低從而獲利。該企上周已提醒股東及投資者，本周三過後即使股票仍有效，但不會在聯交所上市或買賣，公司亦不再受《上市規則》規管，對小股東來說可謂完全失去了保障。聯交所建議，壹傳媒股東如對除牌影響有疑問，應徵詢適當的專業意見。