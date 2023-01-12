尖沙咀堪富利士道11號全幢放售　意向價4.6億

香港與內地通關復常，商用物業紛紛趁勢推出市場放售。世邦魏理仕獲業主委託以招收意向書形式出售尖沙咀堪富利士道11號全幢，意向價約4.6億港元，意向書截止日期為2023年2月17日。

該物業總建築面積約23,047方呎，其中，基座為零售商舖部分，包括地庫、地下，以及1至3樓，建築面積約10,243方呎。樓上商業樓面則包括4至11樓，建築面積約12,804方呎。業主持有該物業超過40年，是次放售，基座零售商舖部分市場估值約3.3億元，樓上商業樓面市場估值約1.3億元。物業計劃翻新後可作餐飲、美容、醫療及其他零售等用途，屆時全幢預計總租金收入，將可達每月約138萬元，預計租金回報近4厘。

該行香港資本市場董事曾家亮表示，尖沙咀區是本地及海外旅客傳統消費旺段，區內匯聚購物、娛樂、飲食、零售、商旅及文化的旅遊熱點，人流旺盛，故物業潛在升值力及投資價值被看高一線。他又預計，零售業市場情緒將在2023年全面升溫，有望支持零售業的租賃需求並刺激租金增長，尤其是以旅遊業為主導的零售商，核心區零售租金今年將會上升約5至10%。