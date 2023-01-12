中信里昂風水指數：恒指兔年反覆上揚　火系行業最旺

港股在壬寅虎年經歷大起大跌，直到年底才開始反彈，收復一些失地，今年水兔年恒指走勢如何？每年都以另類方式測市的中信里昂證券發布最新2023年風水指數，該行工業分析師兼風水師徒弟陳守理表示，從風水角度而言，今年恒指表現不至於去年那麼差，全年上落走勢亦不如去年般動盪，畢竟水兔隱含火勢，而作為土雞的恒指命中缺火，有利平衡。

中信里昂將水兔和恒指所屬的土雞(生於1969年11月24日)合八字，來預測恒指土雞每月走勢。值得留意的是，風水未能準確預測恒指表現，只能夠透過相對強弱表現作預測。

雞的運勢並不是特別差，該行預計恒指全年有所增幅，「年初一切順利」，但3月或有一次短暫回調，然後恢復增長勢頭，直到夏季末，當中5月運勢上佳。接下來的三個月將出現兩次下跌，並於11月回彈，最後迎來一個「平穩而閒適的冬季」。

按風水理論，今年財運最旺的是火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末。木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高位出現在早春、晚秋和冬季。另一方面，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平，這也許讓人失望，但對香港和大中華區正苦苦掙扎的旅遊和房地產業而言，這可能已是有所好轉。由於八字再次缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。

陽宅風水方面，正北和正南是今年的最佳方位，西南和中央次之。最好避開東北和西北兩個是非之地。正東和正西也要小心行事。今年太歲位於正東，凶煞歲破和三殺星位於正西。

生肖運程方面，經歷大起大跌的虎年，大部分生肖將能在來年稍稍喘息，屬狗、猴、羊、豬和龍將迎來一年好運。屬鼠、牛和馬運勢上佳，利於出行近足、培養攝影等愛好。焦慮的兔和無聊的虎有顧慮，但來年也算順利，至於可憐的蛇在辦公室埋頭苦幹，至於屬雞的運勢最差。