中銀香港再推企業版e-利是服務　兔年加碼獎賞

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理廖偉倫表示，去年該行首次推出有關服務，有六成用戶屬於資訊科技行業的中小企，今年將推出電子「e-利是」服務優惠，相信會吸引更多不同行業的中小企客戶使用。另外，中銀香港亦身體力行，將連續第五年透過BoC Pay向全體員工派發電子開工利是。

選用電子「e-利是」服務的中銀香港企業客戶，透過iGTB NET企業網上銀行，一次過可向最多 10,000位員工同時在線上派發電子利是。企業可自訂金額及賀年祝福語，並以電郵或手機短訊向員工發出通知。此外，如企業員工「收利是」的銀行帳戶為中銀香港帳戶，其個人手機銀行或BoC Pay手機應用程式亦會同時收到「收利是」推送通知，兼有「拆利是」動畫體驗功能。

由即日至2月11日，首138名企業客戶成功透過iGTB NET企業網上銀行輸入及授權電子利是交易，並累計成功發出電子利是總金額達500港元或以上，可獲188港元現金獎賞。由即日至3月31日，中銀香港亦會向特選「商業理財賬戶」客戶送出總值超過28,888港元的「兔氣揚眉企業新春大利是」加碼獎賞及服務優惠，包括兌換外幣達指定累計金額，可享高達2,000元獎賞等。