千禧世代銀行服務需求白皮書　近半對跨企業Super-app感興趣

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹（左）安永亞太區金融服務合夥人鮑浩哲

滙豐及安永發布千禧世代銀行服務需求白皮書，剖釋千禧世代今日對銀行服務和數碼化方案的需要。

報告發現，90%千禧世代認為平衡的生活方式比高收入更重要，49%的人對跨企業提供高度整合體驗的超級應用程式（super-app）感興趣，79%希望他們的銀行與其他公司合作，提供更多或更好的產品和服務，80%的亞太區千禧世代願意分享個人數據，以獲得個人化的服務體驗。

千禧世代客戶的喜好及需求不停變化，為銀行創造機會。安永亞太區金融服務合夥人鮑浩哲表示，千禧世代專注維持其財務健康及和實現平衡的生活方式，有助銀行在個人化服務、財務剖析、教育和與第三方合作等重要範疇開發受客戶信賴的服務及解決方案。

他指出，銀行可以將千禧客戶信任的優勢與新技術結合，以推動數碼主導的方針，並加強客

戶體驗，以吸引和留住這批客戶，如開始涉足元宇宙、開放API、大數據分析、人工智能和機械理財顧問等新技術。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指出，千禧客戶已經是滙豐零售銀行業務的重要推動力。滙豐自2年前推出滙豐One，至今客戶數量已突破200萬，而去年每2個滙豐One新客戶當中就有1個是年齡為18至27歲的「後千禧世代」，去年首11個月，「後千禧世代」的新客比去年同期增加一成半。