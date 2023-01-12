港府去年成立數字化經濟發展委員會　促跨境數據流通

數據被喻為「新時代石油」，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席亞洲金融論壇時表示，跨境數據在數碼化經濟十分重要，所以港府去年成立的「數字化經濟發展委員會」，在該委員會內也成立了跨境數據協作工作小組，研究如何在本地、與內地以及與世界促進數據流通，其中工作亦包括研究如何在合乎內地法規下，促進大灣區內跨境數據流通。

「數字化經濟發展委員會」旨在就數碼化經濟的發展，向政府提供意見，成員包括專家學者、業界精英以及相關政府官員。他指出，數據應用在金融科技發展中十分重要，而香港的「貿易聯動」與中國人民銀行貿易金融平台，已完成第二階段對接，將為兩地進出口商提供更便利的貿易融資服務。

他提到，香港的「貿易聯動」區塊鏈貿易融資平台，把過往着重紙本文件的貿易融資系統推至數碼化的新紀元，帶來各種優勢包括保障數據私隱和安全性、提高記帳貿易的透明度、可降低融資詐騙的風險、提高銀行業的放貸意願及省卻核對的時間和減少人為錯誤。

他認為，經濟要邁向高質量發展，數碼化是必然趨勢，通過搜集經濟體系內各式各樣的數據，並將之數碼化，再加以整理和分析，有助認識整體經濟及各個環節的運作，從而提升效率，推動創新。對企業來說，數碼化則有助轉型賦能，提質增量、激發創新。

港府鼓勵金融科技公司測試跨境應用方案，陳浩濂指出，香港金融管理局與人民銀行於去年推出「一站式」平台，讓金融機構和科技公司就其跨境金融科技項目於香港及內地大灣區城市同時間進行測試，加快金融科技產品的推出和減低開發成本。現時已有不少香港金融機構及科技公司就其跨境金融科技項目使用該「一站式」平台測試與金管局或人民銀行洽談後提交了項目構思。

他透露，有關項目涵蓋跨境帳戶查詢服務、跨境匯款自動增值應用程式、跨境遙距開戶服務和與跨境理財通相關的服務等，其中兩項已使用「一站式」平台完成測試，相關金融機構正在籌備將產品推出市場。