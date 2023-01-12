荃灣工廈單位呎售3407元　低市價5%易手

隨着中港兩地通關，工廈買賣交投增多。中原(工商舖)馬健邦表示，荃灣德士古道188至202號立泰工業中心一期15樓E室，面積約2,342方呎，成交價約798萬港元，呎價約3,407元，較市價低約5%。

他稱，單位原業主向來將單位出租，租約期即將於半年後屆滿，業主有感疫情漸見受控，經濟將漸趨轉好，故於上月在市場放售單位，叫價約每方呎3,800元左右，較市價略低，放盤後隨即獲個別準買家洽購。單位於1993年以約230萬元連天台及車位一併購入，今次成功售出單位，帳面獲利約568萬元，物業升值約2.5倍。買家為同廈用家，向來有留意荃灣區工廈市況，今次得悉業主有意放售，隨即主動聯絡代理洽談，並預料待單位租約屆滿遷出後會自用。

馬指，該工廈於1990年落成，為區內較大型工廈，分為兩期發展，目前放盤量約13個，叫價約4,300至4,830元不等，多集中在一期。對上一宗較高成交呎價為二期頂層F室，面積約2,751方呎，成交價約1,238萬元，折合呎價約4,500元，另一宗呎價相對較低的成交則位於同期中層G室，面積約5,649方呎，以呎價約3,580元沽出，涉資約2,022萬元。