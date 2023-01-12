花旗電子利是有獎抽　推張敬軒聯乘插畫師賀年貼圖

花旗銀行今年再度於Citi Mobile® App推出電子利是，方便客戶遙距為親友送上祝福，並推出連串大抽獎，大派兔年利是，最高金額達8,888港元，並送出過百份豐富獎品，包括足金兔及現金禮券。

而由2023年1月13日起至2023年2月5日，花旗客戶成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於推廣期內透過Citi Mobile® App在「繳款及轉帳」點擊「派利是」，每次派利是予收款人可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行去收利是亦可獲抽獎機會。推廣期內每人更有高達8次抽獎機會。

花旗指出，去年新年期間，近三成「轉數快」轉帳來自客戶派發電子利是。電子利是功能最受年輕客戶歡迎，去年經該行派發電子利是的客戶中，近四成屬25至34歲組別。

此外，花旗銀行夥拍張敬軒及本地插畫師「Dear me,」即將聯乘推出新年特別版轉帳心意卡。客戶只要於Citi Mobile® App轉帳後，按「通知親友」便可揀選心意卡並加上個人化留言，最後揀選使用的即時通訊程式便可分享心意卡予收款親友。