新地apm商場農曆新年人流及生意額料升25%及30%

新地代理高級推廣經理鍾佩薇表示，剛過去的聖誕節受惠於足球熱潮及防疫措施進一步放寬，加上濃厚的節日消費氣氛帶動下，市民消費情緒高漲。緊接屬另一黃金檔期的農曆新年，與聖誕節相距不足一個月，乘着市道的暢旺，料將購物氣氛延至新年。迎接農曆新年，apm商場與紐約插畫家攜手打造新春裝飾，並特設「巨型招財金兔」、「「竹」願長廊」、「電子揮春轉運站」、「祈願繪馬駅」及「福願粉紅桃花園」等。

新地執行董事馮秀炎指出，apm商場新春推廣費當中，消費優惠獎賞佔約三成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇，冀能進一步刺激人流生意。她預計，自1月12日至2月5日共25天新春推廣期間，商場人流較去年升約20至25%，生意額較去年則漲約25至30%。當中，電子產品、珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及藥妝生意將較受惠，可望按年有雙位數字增長。