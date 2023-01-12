【由賺轉蝕】元朗私樓公屋價售200萬　揸逾8年都損手

新界區私樓錄低至「2字頭」成交，元朗單幢樓安寧大廈一個單位，剛僅以「公屋價」200萬元售出，做價較約9年前購入價再低約6萬元。

中原王勤學稱，元朗區1月錄約40宗二手買賣，而上述單位為高層F室，實用面積約228方呎，早於2021年8月開價350萬元，隨着市況向下，原業主持續降價，近日交投回升，終獲上車客承接，累減150萬元，呎價約8,772元。原業主於2014年10月以206萬元買入。同區公屋朗屏邨一個366方呎單位，早前在未補價第二市場售價都達190萬元。

麗虹花園削70萬沽

買家搶購同區400萬元以下「蝕本貨」。消息稱，安基大廈低層戶，實用面積約327方呎，零議價下售340萬元，呎價約10,398元，約3年帳面虧蝕15萬元。天置物業胡永楷指，洪水橋麗虹花園2座中層戶，減價70萬元，以360萬元沽，低銀行估價約9%，呎價約10,909元，較2019年購入價帳面貶值35萬元。

各區業主繼續蝕賣。中原范德輝表示，青衣藍澄灣6座低層E室，實用面積約690方呎，放盤一日，減價33萬元，以695萬元成交，呎價約10,072元，原業主2019年初以768萬元買入，帳蝕73萬元。美聯李天傑指，馬鞍山迎海‧星灣御17座低層D室，以734.5萬元易手，物業約3年多帳貶約3%。

平盤被消化，個別地區樓價稍為回升。香港置業劉浩勤稱，將軍澳慧安園4座中層A室，剛售580萬元，呎價約14,044元，較上月底同類型單位做價高約8.4%。