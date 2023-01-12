青衣藍澄灣三房放盤一日即售695萬　4年帳蝕73萬

二手市場蝕讓成交繼續湧現，青衣藍澄灣套三房單位，放盤一日，即以695萬元售出，原業主持貨約4年，帳面蝕73萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧宏基表示，西半山金帝軒低層A室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以800萬元易手，呎價約18,223元，買家屬於用家，原業主於2015年以730萬元買入，持貨約8年帳面獲利70萬元，單位升值約10%。

●利嘉閣梁啟豪指，北角半山賽西湖大廈7座低層B室，實用面積約1,124方呎，套三房間隔，成交價2,180萬元，呎價約19,395元，原單位業主1983年以約119萬元購入，持貨近40年帳面獲利約2,061萬元，期內物業升值逾17倍。

●美聯江雲龍指，北角THE JAVA高層B室，實用面積約864方呎，套四房及工人房間隔，獲換樓用家垂青，以2,120萬元成交，呎價約24,537元，原業主於2010年9月以約1,691.7萬元購入，轉手帳面獲利約428.3萬元，升值約25%。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島3座中層F室，兩房設計，實用面積約455方呎，成交價739萬元，呎價約16,242元，較3個月前同類型單位成交價跌近10%，新買家為本區客。

－－－－－

九龍區

●香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園P座高層3室，實用面積約322方呎，原則為兩房改成一房，以500萬元放售後，約1星期即獲外區客接洽，議價後以約498萬元成交，呎價約15,466元，新買家屬首置客。

●中原王婉婷指，九龍塘又一居26座低層B室，實用面積約674方呎，套三房間隔，享校園景，議價後以1,085萬元易手，呎價約16,098元，原業主早於1997年以816.8萬元購入上址，持貨約26年帳面獲利268.2萬元。

●美聯劉念滿稱，長沙灣星匯居1座中層F室，實用面積約776方呎，套三房連士多房間隔，吸引睇好後市之換樓客承接，成交價1,150萬元，呎價約14,820元。

●香港置業曾家輝透露，長沙灣昇悅居5座中層F室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望園景，以約850萬元放盤約兩個月後，吸引區內客洽詢，經議價後決定以828萬元易手，呎價約15,623元。

－－－－－－

新界區

●中原范德輝表示，青衣藍澄灣6座低層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，放盤一日極速沽出，原先叫價728萬元，議價後以695萬元成交，呎價約10,072元，新買家為用家，原業主則於2019年初以768萬元買入，帳面蝕73萬元，期內貶值約9.5%。

●美聯陳紹昌稱，青衣曉峰園6座極高層套三房戶，實用面積約790方呎，一年前以1,000萬元放售，近期終獲區內換樓客議價70萬元，以930萬元購入，呎價約11,772元。

●中原張奇瑋指，東涌區1月錄約24宗二手買賣，按月多約50%，映灣園2座高層A室，實用面積約970方呎，套三房間隔，叫價1,030萬元，減至978萬元沽出，呎價約10,082元，新買家為區內租客，兩年多前曾睇樓，當時同類大單位樓價達1,100萬元。

●美聯陳偉明表示，荃灣麗城花園2期1座中層F室，實用面積約572方呎，三房間隔，享山景，開價595萬元，放盤3星期獲買家洽購。買家為區內分支家庭，議價23萬元， 於農曆新年前成功上車，以572萬元成交，呎價約10,000元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣區本月暫錄約60宗成交，按月升約兩倍，荃灣中心南寧樓低層E室，實用面積約329方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭，議價約16.2萬元，終以333.8萬元購入，呎價約10,146元。

●美聯李進豪透露，屯門恆福花園3座中層B室，實用面積約529方呎，三房間隔，新買家於區內租樓多年，有見樓價回穩，擔心往後樓價持續向上，故決定轉租為買，僅議價1.2萬元，斥528.8萬元購入，呎價約9,996元。

●美聯馮景廉指，屯門恆福花園2座中層A室，實用面積約437方呎，區內自住客，以一口價428萬元購入，呎價約9,794元，原業主於2009年以約126.8萬元購入，持貨逾13年帳面獲利約301.3萬元。

●美聯戴駿邦稱，屯門邁亞美海灣3座低層H室，實用面積約398方呎，兩房間隔，原業主開價430萬元，議價25萬元，終以405萬元承接，呎價約10,176元。

●中原何家樂表示，天水圍1月暫錄約41宗二手買賣，居屋佔約15宗，其中天頌苑O座高層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價410萬元，日前以397萬元沽出，呎價約6,661元，減價約3%。

●中原曾慧敬指，天水圍居屋天盛苑F座中層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價520萬元，放盤接近一年，累減50萬元或近10%，剛獲買家以470萬元承接，呎價約7,231元，新買家為白居二上車客，睇樓兩個月怕樓價回升即入市。

●利嘉閣莫家進表示，元朗新元朗中心4座低層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約568萬元成交，呎價約12,189元，新買家見近日樓市逐步回升，帶同支票約代理睇樓，當日火速決定入市，成為屋苑本年首宗買賣。

●中原劉德興指，粉嶺居屋榮福中心1座中層A室，實用面積約589方呎，三房間隔，放盤時開價約350萬元，議價後未補價第二市場以326萬元易手，呎價約5,535元，累減約24萬元，新買家為上車客。

●美聯黃國輝稱，大埔翠怡花園A座低層6室，實用面積約460方呎，兩房間隔，原業主套現，故放售單位，終以483萬元成交，呎價約10,500元，原業主於1996年以163萬元購入，持貨逾26年帳面獲利320萬元，期內物業升值約兩倍。

●中原徐家倫表示，大埔白石角朗濤7B座低層A室，實用面積約392方呎，一房間隔，開價約585萬元，議價後以580萬元易手，呎價約14,796元，新買家為一名年輕上車客，原業主於2019年以約567萬元購入，持貨約4年帳面獲利13萬元，期內升值約2.3%。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世1座北翼低層C室，實用面積約958方呎，四房間隔，望園景，放盤4個月，原先叫價1,790萬元，減幅達約21.3%，減382萬至1,408萬元成交，呎價約14,697元。

●中原歐偉基稱，大圍區1月暫錄約18宗二手買賣，其中盛世5座北翼低層A室，實用面積約691方呎，套三房間隔，未宣布通關前原先落價至約1,090萬元，通關消息公布後，反價至1,150萬元，日前議價後售1,148萬元，呎價約16,614元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔4座頂層單位，實用面積約676方呎，三房間隔，享海景，放盤1年，叫價920萬元，減價60萬元至860萬元沽售，減幅約6.5%，呎價約12,722元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山居屋富寶花園5座中層J室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望內園景，原先在已補價自由市場叫價598萬元，放盤半年，以482萬元成交，呎價約10,000元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山天宇海1A座低層C室，實用面積約770方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，原先叫價950萬元，減12萬元，終獲買家938萬元承接，呎價約12,182元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山海典居3座頂層戶，實用面積約1,039方呎，三房間隔，望海景，叫價1,880萬元，放盤10個月，大減330萬至1,550萬元獲買家承接，減幅達約17.6%，呎價約14,918元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰本月暫錄1宗買賣，屋苑5座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，開價約815萬元，零議價易手，呎價約14,223元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區嵐岸3座中層C室，實用面積約660方呎，套三房間隔，放盤時開價約990萬元，議價後減價90萬元，以900萬元易手，呎價約13,636元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山帝琴灣凱弦居1座頂層戶，實用面積約1,031方呎，三房連工人房間隔，望山景，單位放盤1年，原先叫價1,350萬元連車位，累減190萬元，終以1,160萬元連車位成交，呎價約11,251元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳慧安園1座中層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，上月叫價600萬元，一口價减40萬元，減幅近7%，成交價560萬元，呎價約13,625元，原業主於2020年1月以600萬元購入，約3年帳蝕約40萬元。

●利嘉閣黃嘉仁表示，將軍澳慧安園4座中層H室，實用面積約413方呎，兩房間隔，最初叫價約580萬元放盤，獲買家洽購，累減約45萬元，以535萬元易手，呎價約12,954元。

－－－－－－