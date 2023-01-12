【走出低谷】騰訊重登全球十大市值榜　阿里排呢個位置...

騰訊股價月初以來股價反覆做好，周四曾高見379.6元，為去年6月下旬以來新高，收報364元，本月以來累升約14.74%，以港元計，最新市值已回升至34,814億元。

Apple仍穩坐一哥寶座

全球市值前10中，美國企業佔大多數，共8間。其餘兩間除騰訊外，另一間為沙特阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美，以市值1.87萬億美元居全球第二。8間美企中，科技企業佔比最多，蘋果公司(Apple Inc.)股價即使已調整不少，惟仍保榜首之位，微軟居第3位。