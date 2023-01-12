【走出低谷】騰訊重登全球十大市值榜 阿里排呢個位置...
2023年01月12日 21:15
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近日股市投資氣氛向好，具增長概念的中資科技股亦一洗過去的監管陰霾，加上估值吸引，受到投資者青睞。本月以來，港股「股王」騰訊控股(00700)更以市值4,635.3億美元升上全球市值第8大位置，為全球10大市值榜中唯一一家中國企業。不過，相對該股於2021年首季的市值頂峰9,490億美元，現水平較之仍低逾五成。
騰訊股價月初以來股價反覆做好，周四曾高見379.6元，為去年6月下旬以來新高，收報364元，本月以來累升約14.74%，以港元計，最新市值已回升至34,814億元。
Apple仍穩坐一哥寶座
據全球上市公司排行網CompaniesMarketCap顯示，以市值計，港股第二和第3大企業分別為阿里巴巴(09988)和工商銀行(01398)，市值為3,045.2億美元和2,177.2億美元，分別居全球第27和42位。
全球市值前10中，美國企業佔大多數，共8間。其餘兩間除騰訊外，另一間為沙特阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美，以市值1.87萬億美元居全球第二。8間美企中，科技企業佔比最多，蘋果公司(Apple Inc.)股價即使已調整不少，惟仍保榜首之位，微軟居第3位。