發展商相繼推全新盤　何文田啟德項目均錄逾億元成交

一手成交量回升，發展商相繼部署推售全新盤，啟德最新有樓盤公布命名。另一方面，豪宅新盤交投漸轉活躍，何文田項目及啟德項目周四(12日)均錄得億元大額成交。同時，西南九龍樓盤亦獲大手客斥資逾1.6億元連掃8伙。

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房逾1億元沽

項目自踏入2023年，已售出六伙大宅， 共涉近6億元。而全盤則累售24伙，當中5伙為特色戶，總套現逾30億元。信和置業執行董事田兆源表示，疫情回穩，加上中港兩地正常通關，市場氣氛改善，買家對樓市有信心，加快入市步伐，豪宅率先起動。

●西南九龍維港滙II獲大手客連掃8伙

上述成交單位8伙單位均屬3A座D室，實用面積為790方呎的三房單位，成交價介乎2,050萬至2,150萬元，呎價由25,949至27,215元。當中，3A座28樓D室，以2,150萬元沽，呎價27,215元。

●啟德跑道區澐璟四房1.05億元雙破頂沽

發展商表示，中港通關利好樓市，項目更備受買家青睞，相信未來具質素的一線海景豪宅需求將更為殷切。項目自去年底開售至今累售30伙，成交金額逾15.3億元。

●元朗Grand YOHO第二期單日沽5伙 涉逾4,700萬元

●屯門飛揚第1期一房售478萬元

長實高級營業經理楊桂玲表示，為慶祝兔年將至，項目特別設計以兔為主題的賀年利是封，派發予參觀示範單位的客戶，並祝願兔年百業順境，經濟飛揚。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內累錄約83宗成交