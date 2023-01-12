發展商相繼推全新盤 何文田啟德項目均錄逾億元成交
2023年01月12日 21:29
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一手成交量回升，發展商相繼部署推售全新盤，啟德最新有樓盤公布命名。另一方面，豪宅新盤交投漸轉活躍，何文田項目及啟德項目周四(12日)均錄得億元大額成交。同時，西南九龍樓盤亦獲大手客斥資逾1.6億元連掃8伙。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房逾1億元沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周四(12日)錄得月內第6宗成交，最新以招標形式沽出第1座7樓A室，實用面積2,140方呎，四房雙套間隔，成交價1.045億元，呎價約48,832元。
項目自踏入2023年，已售出六伙大宅， 共涉近6億元。而全盤則累售24伙，當中5伙為特色戶，總套現逾30億元。信和置業執行董事田兆源表示，疫情回穩，加上中港兩地正常通關，市場氣氛改善，買家對樓市有信心，加快入市步伐，豪宅率先起動。
●西南九龍維港滙II獲大手客連掃8伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周四(12日)獲同一組買家連續購入8伙，涉及總成交金額逾1.6億元。
上述成交單位8伙單位均屬3A座D室，實用面積為790方呎的三房單位，成交價介乎2,050萬至2,150萬元，呎價由25,949至27,215元。當中，3A座28樓D室，以2,150萬元沽，呎價27,215元。
●啟德跑道區澐璟四房1.05億元雙破頂沽
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(12日)再錄雙破頂成交。最新沽出第1座23樓A室，實用面積2,088方呎，屬四房三套房附連私人升降機大堂間隔，成交價逾1.05億元，呎價約50,561元，成交價及呎價再刷新啟德跑道區新高價紀錄。
發展商表示，中港通關利好樓市，項目更備受買家青睞，相信未來具質素的一線海景豪宅需求將更為殷切。項目自去年底開售至今累售30伙，成交金額逾15.3億元。
●元朗Grand YOHO第二期單日沽5伙 涉逾4,700萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，周四(12日)連沽5伙兩房戶，共涉4,754.88萬元。單位成交價介乎884.64萬至1,004.48萬元。當中成交價最高為8座33樓E室，實用面積529方呎，呎價約18,988元。
●屯門飛揚第1期一房售478萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，新近沽出第1座20樓D室，為實用面積282方呎的一房間隔，以478萬元成交，呎價約16,950元。該盤迄今累售225伙，套現約12.3億元。
長實高級營業經理楊桂玲表示，為慶祝兔年將至，項目特別設計以兔為主題的賀年利是封，派發予參觀示範單位的客戶，並祝願兔年百業順境，經濟飛揚。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內累錄約83宗成交
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(12日)沽出兩伙，共涉861.93萬元。當中，E座7樓19室，為實用面積297方呎的一房單位，以431.58萬元成交，呎價約14,531元。項目月內累沽約83伙。