勝利證券：虛擬資產需採金融級別監管方可吸納大量資本

去年取得虛擬資產交易和諮詢牌照(1號與4號牌)的華資傳統券商勝利證券一份研究報告發現，基於金融資產的的配置需求，預期未來5年資產配置在虛擬資產的滲透率達5%至10%，並有超過10萬億元的新增資金流入，認為只有採用金融級別的監管，虛擬資產才能獲得更大量的金融資本流入。

報告中提到，虛擬資產在近10年快速發展，所積累的資產規模令傳統機構無法再忽視這類新興資產。截至2022年8月，據Statista數據，目前全球有3.2億加密貨幣持有者，滲透率達到4.3%，相較2021年底全球2.95億加密貨幣使用者增長約8.5%。

報告又指，近年出現的「幣圈」大型事件，例如加密貨幣LUNA幣爆煲、加密貨幣交易所FTX倒閉等，並不是虛擬資產本身有缺陷，而是缺乏金融監管導致。當加密貨幣資產具完善的監管框架，例如要求交易所對加密資產品種定期進行評估，以確保安全性、合規風險、法律風險等，將有助吸引更多機構及投資者進入，從而促進加密貨幣市場的良性發展。

報告指出，香港建立了完整可預期的虛擬資產監管框架，以發牌形式規管虛擬資產服務提供商，將加快推動虛擬資產行業的合規營運，隨着本港監管牌照制度的逐步完善，將加快虛擬資產行業進入合規化時代，並有助市場視「虛擬資產」作一個「資產類別」。