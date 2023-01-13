東方日報B2：華通脹回穩利全球復甦　商品炒高

隨着「動態清零」防疫政策有序落幕，內地獨樹一幟的物價亦恢復平穩走勢，內部需求上升，甚或成為全球經濟復甦的動力來源。作為「經濟寒暑表」之一的國際銅價不但連日攀升，技術上進入牛市，連引領美國加息步伐放緩的美國通脹增速亦見回落，提振金價周四一度升穿每安士1,900美元大關，更有策略師估計，金價可能會狂飆至2,300美元的新高水平。參與亞洲金融論壇的不少環球金融及政商界領袖均表示，對全球經濟前景改善重燃希望。

除了黃金，銅是全球第3大使用最廣泛的金屬。去年7月銅價曾低見每噸6,956美元。直至近期憧憬內地需求反彈在即，刺激銅價較去年低位累計反彈逾20%，年初迄今累升逾8%，正好反映市場對經濟復甦的預期。

同時，投資者預計美國聯儲局將減慢加息步伐，傳統上與美元走勢背馳的金價隨即趁勢回勇。雖然國際現貨金價於周三衝高後稍見回落，但整體延續強勢，周四高見1,910美元，續創8個月高。瑞信料下個阻力位為1,973至1,998美元，若反彈浪進一步突破2,075美元的歷史高位，可能挑戰更高的2,300美元水平。

內地需求重拾增長，上月居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)率先反映一二；CPI按年漲1.8%，漲幅比11月擴大0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI也升0.7%，較11月擴大。按月方面，CPI由下跌轉為持平。去年全年計CPI仍漲2%，雖低於當局設定的3%增長目標，但計及全年PPI的4.1%漲勢，整體內地通脹形勢溫和可控；而上月PPI按年跌幅亦見收窄至負0.7%。

基於今年農曆新年長假期有所提前，加上消費者慢慢復常，野村預計今年1月內地CPI將按年升2%，同月PPI跌幅將再收窄至0.5%。國家發改委周四亦指出，儘管國際大宗商品價格可能高位波動，輸入性通脹壓力仍然存在，但有信心今年中國繼續保持物價總體穩定。

大新銀行經濟研究及投資策略部同樣估計，內地重啟經濟下，非食品價未來幾個月的升幅或溫和加快，今年CPI通脹或維持約2%。若工業及房地產逐步回穩，或可支持工業用金屬止跌回升，故估計PPI今年首季或止跌回升，全年按年升幅或略為加快。

不過，內地出口增長放緩或令PPI受壓，野村在內的經濟學家們均擔心，今年海外需求料繼續大幅下滑。今日出爐的中國外貿數據恐預示外需疲弱的影響，綜合機構預測，內地12月以美元計價出口按年降幅料擴至10%，為2020年2月後最大跌幅；進口亦料降9.8%，因內地長假臨近、企業活動暫緩，將壓抑進口需求。

內地商務部發言人束珏婷周四「大放口風」，預計去年中國進出口規模再創新高之餘，亦提醒全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩，是外貿穩增長的最大壓力。惟從當局近期監測，外貿企業已出現積極信號，特別是出口大省接單情況好轉。

鑑於美元弱勢持續，周四人民幣匯率偏強，在岸人民幣兌每美元曾高見6.7281，離岸價亦升穿6.75關口，前者創逾5個月高。

投行法巴更將今年內地經濟增長預測由4.5%上調至5.1%；而在港舉辦的亞洲金融論壇，透過大會現場為與會者進行即場投票，結果近七成與會者展望今年全球經濟前景樂觀及中性。